El juez Calama desmonta el argumento de Zapatero y permite un nuevo informe pericial de sus joyas

El juez Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de que no se vuelvan a analizar las joyas intervenidas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante los registros en su despacho.

La semana pasada el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama rechazó la recursación de Zapatero contra el perito elegido para realizar la segunda valoración de sus joyas. El expresidente arremetió contra la presunta imparcialidad del perito pero Calama calificó la recusación de "precipitada" y la desestimó.

"La inexistencia de riesgo de pérdida o alteración de la fuente de prueba excluye la necesidad de un reconocimiento conjunto como garantía indispensable del derecho de defensa, sin perjuicio de que la parte conserve plenamente las facultades procesales que la ley le reconoce para promover y aportar las pericias que estime convenientes para la adecuada defensa de sus intereses", señala el auto del juez Calama al que ha tenido acceso Libertad Digital. De esta manera, Calama rechaza el recurso de reforma interpuesto por Zapatero.

El magistrado recuerda que Zapatero pidió que no se volviera a realizar otro informe sobre las joyas porque "sostiene que la nueva pericia reproduce en lo esencial el objeto de un informe anterior encargado a otra joyería y de un dictamen complementario remitido por un instituto gemológico, que ya contienen descripción individualizada de las piezas, metales y gemas, estimación del valor de reposición y conclusión conjunta". De esta manera, a juicio de la defensa del expresidente no quedaría suficientemente motivada este nuevo análisis.

No obstante, Calama precisa que esta nueva diligencia cuestionada por Zapatero "se incardina plenamente en las facultades de dirección de la investigación que corresponden al juez instructor". Por ello está contemplado en a legislación que el juez pueda practicar "cuantas diligencias resulten necesarias para la comprobación del delito y averiguación de sus circunstancias, pudiendo acordarse informe pericial cuando para conocer o apreciar un hecho o circunstancia relevante sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, técnicos o artísticos".

"La diligencia pericial constituye un instrumento auxiliar puesto al servicio del órgano judicial para permitirle formar criterio sobre extremos que exceden de sus conocimientos ordinarios, siendo precisamente el instructor quien debe valorar, en atención a las necesidades de la investigación, la suficiencia o insuficiencia del material técnico ya incorporado a la causa", añade.

En cuanto al hecho de que no tenga justificación realizar una segunda pericial a las joyas, el juez desmonta el argumento de Zapatero y precisa que la existencia de un análisis previo "no priva al instructor de la facultad de recabar nuevas valoraciones técnicas cuando considere que ello puede contribuir a un mejor esclarecimiento de los hechos investigados".