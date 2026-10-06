El juez Pedraz pide a Anticorrupción que se pronuncie sobre si debe imputar al PSOE por el caso cloacas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha trasladado al Ministerio Público la solicitud de la acusación popular unificada liderada por el PP, que pedía imputar al PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas de Leire Díez. Debe ser la Fiscalía Anticorrupción la que se pronuncie a favor o en contra de la imputación antes de que decida el juez.

La imputación del PSOE como persona jurídica ha rodeado durante los últimos meses al caso de las cloacas socialistas, ya que los indicios apuntan a que Ferraz financió las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez. Según adelantaron fuentes fiscales a Libertad Digital, la imputación del partido que lidera Pedro Sánchez se debe decidir en cuanto a lo recogido en el artículo 31 bis del Código Penal, que dicta que el PSOE puede ser imputado si hubiese un beneficio directo o indirecto de la presunta actividad penal.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado traslada la petición del PP a la Fiscalía Anticorrupción: "Dada cuenta por recibido escrito NºRº 59044/2026 (acont. 10321) presentado por D.Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal en nombre de la Acusación Popular Unificada, solicitando la citación del PSOE en calidad de investigado, únase y dese traslado al Ministerio

Fiscal a fin de informar".

El escrito del PP asegura que la presunta organización criminal que investiga Pedraz está íntimamente ligada a la estructura del PSOE, ya que, como aseveran los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán habría puesto la estructura del partido a disposición de la organización criminal.

Algo que, además, se habría desarrollado con el objetivo de beneficiar a los socialistas: "Desde el mes de abril de 2024 en adelante, habría desarrollado un amplio catálogo de actuaciones delictivas dirigidas a proteger los intereses del Gobierno de España y el PSOE, tratando de entorpecer y perjudicar el buen fin de los procedimientos penales que afectaban a sus miembros y familiares; todo ello, con la colaboración del resto de los investigados".

Para los populares, las sucesivas declaraciones que han realizado testigos e investigados ante el juez Pedraz en las últimas semanas "han venido a confirmar que el Partido sufragó efectivamente esos gastos de la organización criminal por indicación del entonces Secretario de Organización, el Sr. Cerdán León".

Por ello, piden a Pedraz que se cite al PSOE "por la presunta comisión de delitos de cohecho -previsto y penado en el artículo 424 en relación con el artículo 427 bis del Código Penal ("CP")-; y tráfico de influencias -previsto y penado en el artículo 428 en relación con el artículo 430 CP-; así como por presuntos delitos de blanqueo de capitales -previsto y penado en el artículo 301 en relación con el artículo 302.2 CP-; financiación ilegal de partidos políticos -previsto y penado en el artículo 304 bis, apartado 5, CP-; y malversación de caudales públicos -previsto y penado en los artículos 432 y 433 en relación con el artículo 435.5.º CP-".

La clave para imputarlo: el beneficio

Como adelantaban fuentes fiscales a Libertad Digital, la imputación del PSOE como persona jurídica se encuentra sobre la mesa de los despachos del Juzgado Central de Instrucción Número 5. La clave estaría en la consideración que el juez Pedraz haga sobre el supuesto beneficio, ya sea de forma directa o indirecta, que el partido pudiese obtener de las prácticas ilícitas de Leire Díez. "Hay que ver si Leire ha actuado por cuenta del partido, pagada por su estructura jurídica, que parece que sí", han ahondado estas fuentes.

"Que Leire se presentase como una emisaria del partido no ayuda", precisaba otra fuente jurídica al ser preguntada si cree que el juez resolverá la situación con la imputación del partido que lidera Pedro Sánchez. Esta añadía que el juez podría entender que la intención de dinamitar las causas judiciales que afectaban a sus mandatarios estaría buscando un beneficio indirecto para las siglas del PSOE, es decir, para el partido como persona jurídica.