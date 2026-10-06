El negocio de la inmigración: cobraba por hacinar a 12 personas en un piso de Ceuta

La detención se produjo varias horas después del operativo desplegado a primera hora de este martes en una vivienda de la barriada del Príncipe Alfonso. Cuando los agentes irrumpieron en el inmueble, la propietaria no se encontraba allí, por lo que no pudo ser arrestada en ese momento. Posteriormente, la mujer se presentó voluntariamente en la Comandancia de la Guardia Civil, donde quedó detenida por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecer la inmigración irregular.

El operativo comenzó después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de que varias personas permanecían escondidas en el inmueble a cambio de dinero. Al acceder a la vivienda, los agentes localizaron a 12 inmigrantes que se encontraban ocultos en un espacio reducido y en unas condiciones que el instituto armado ha calificado de insalubres.

Entre las personas encontradas había una mujer embarazada que se encontraba en avanzado estado de gestación. Los agentes también comprobaron la situación administrativa de los migrantes y constataron que uno de ellos, que inicialmente manifestó ser menor de edad, ya había cumplido los 18 años.

Todos ellos llevaban en Ceuta desde finales de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas a través del paso fronterizo.

Una vivienda utilizada a cambio de dinero

Según las primeras informaciones, los migrantes permanecían ocultos en la vivienda a cambio de dinero. La investigación trata ahora de determinar las circunstancias en las que se produjo su alojamiento y el papel desempeñado por la propietaria del inmueble.

La Guardia Civil considera que las condiciones en las que se encontraban los migrantes evidencian una situación de hacinamiento y falta de salubridad. El arresto de la propietaria se enmarca en las actuaciones destinadas a esclarecer una posible colaboración en la entrada o permanencia irregular de estas personas en territorio español.

La investigación permanece abierta para determinar todas las responsabilidades relacionadas con el inmueble y las personas que permanecían ocultas en su interior.