El Supremo da un plazo de 48 horas a la JEC para que presente alegaciones por los recursos a la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo ha otorgado un plazo de 48 horas que finalizará a las 15:00 horas de este jueves para que la Junta Electoral Central y la Abogacía del Estado formulen las alegaciones necesarias tras los escritos presentados ante el Tribunal por parte de Iustitia Europa y Vox sobre el alcance de la Ley de Nietos en las próximas elecciones generales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto electoral y ha coincidido con las medidas cautelares del Tribunal Supremo del pasado 10 de septiembre que ponían un freno provisional a la Ley de Nietos para impedir el influjo en el censo electoral de aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía, recogida en una disposición de la Ley de Memoria Democrática.

"Antes de resolver sobre el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 10 de septiembre de 2026 sobre medidas cautelares, dese traslado de su contenido a las demás partes personadas, la representación procesal de Junta Electoral Central y la Abogacía del Estado, en representación de Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, para que en el plazo improrrogable de 48 horas, que, en todo caso, finalizará antes de las 15 horas del próximo jueves día 8 de octubre de 2026, presenten escrito formulando las alegaciones que tengan por conveniente sobre el mismo", señala la providencia del Supremo a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Igualmente, teniendo en cuenta esta circunstancia sobrevenida, todas las partes personadas, incluida la recurrente, deberán extender sus alegaciones sobre el emplazamiento, en este momento procesal, a las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del Derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1 Inciso primero de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática y aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero", añade. Una vez se hayan presentado las alegaciones "se resolverá conjuntamente sobre las cuestiones planteadas en este proveído", precisa el escrito.

Análisis "urgente" de la situación

Iustitia Europa, tras conocerse que Sánchez había convocado elecciones, remitió un escrito al Supremo para pedir de manera "urgente" que se les pida a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que informen de cuál es el estado de ejecución de las medidas cautelares. Tras el movimiento de Iustitia Europa, partido que presentó la primera denuncia, Vox hizo lo propio.

La formación pidió al tribunal que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta Sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026 antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".