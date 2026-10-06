El tuit del PP que más ha escocido a Óscar Puente

El Partido Popular ha comenzado en redes sociales su precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, anunciadas este lunes por Pedro Sánchez. Tras conocerse el adelanto electoral, las redes sociales del partido se han llenado de mensajes sobre la convocatoria.

Uno de ellos ha tenido como protagonista al ministro de Transportes, Óscar Puente. El socialista había publicado en X dos fotografías del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al mensaje "Se huele el miedo".

La respuesta de los populares no se ha hecho esperar. La cuenta oficial del PP ha publicado un vídeo en el que aparece Puente en el suelo, visiblemente dolorido, después de sufrir una lesión en la rodilla mientras visitaba unas obras en Valladolid en 2023. Junto a las imágenes, el PP ha escrito: "Miedo le tenías tú a un esguince".

Miedo le tenías tú a un esguince. pic.twitter.com/SoavNpr8m4 — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

El mensaje ha provocado la reacción inmediata de Puente, que ha respondido al partido desde su cuenta de X con una fotografía de su rodilla tras la lesión, en la que se pueden ver los puntos de sutura.

La respuesta de Óscar Puente

"Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado", ha comenzado escribiendo el ministro. "Son la peor gentuza que habita este país", ha añadido Puente, antes de referirse a la lesión que sufrió en 2023.

Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado. Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en… https://t.co/3JGD7zwqCt pic.twitter.com/8J3JZDJ5BN — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 6, 2026

"Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía", ha concluido el ministro, en referencia al actual alcalde de Valladolid.

Al ministro de Transportes le ha escocido especialmente el tuit del Partido Popular, a pesar de que él mismo suele atacar e insultar a distintas personas de la oposición través de su perfil en esta red social.

El intercambio se produce apenas un día después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre y en pleno comienzo de la precampaña electoral.