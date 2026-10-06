Expulsado de España un inmigrante ilegal por apedrear a un policía en Ceuta

La justicia ha actuado con firmeza contra un joven marroquí de 22 años que atacó a las Fuerzas de Seguridad tras haber accedido de manera irregular al territorio nacional. El Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad autónoma ha decretado la expulsión del individuo, que permanecía en las calles ceutíes desde finales del pasado mes de julio, tras agredir a un miembro de la Policía Nacional que se encontraba en el estricto ejercicio de sus funciones.

Los hechos que han motivado esta condena se remontan al pasado 19 de agosto. Alrededor de las 11:00 horas, una patrulla que realizaba labores rutinarias de control y vigilancia ciudadana en la playa de la Almadraba procedió a requerir la documentación del acusado para su correcta identificación. Lejos de colaborar con la autoridad, el extranjero reaccionó de forma violenta y hostil contra los funcionarios públicos.

Según recoge la resolución judicial, el individuo comenzó a lanzar varias piedras directamente contra uno de los efectivos policiales. Pese a la agresividad del ataque, el agente logró esquivar los impactos y no llegó a sufrir lesiones físicas. Inmediatamente, el atacante tuvo que ser reducido por la patrulla para garantizar la seguridad en la zona y fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido.

Durante la vista celebrada en la sede judicial, el acusado ha decidido no prolongar el proceso y ha reconocido íntegramente los hechos que se le imputaban. Ante esta clara confesión, la magistrada ha dictado una sentencia condenatoria por la comisión de un delito de atentado contra agente de la autoridad, un ilícito que atenta directamente contra quienes velan por el cumplimiento de la ley y el orden público en nuestras fronteras.

La pena inicial impuesta al agresor ascendía a un año y seis meses de prisión. Sin embargo, en estricta aplicación de la normativa vigente para extranjeros en situación irregular que cometen delitos en suelo español, la condena privativa de libertad ha sido sustituida por la expulsión inmediata del país. Esta medida judicial conlleva, además, la prohibición expresa de regresar a España durante un periodo de cinco años.

Este episodio pone de manifiesto, una vez más, la difícil situación a la que se enfrentan a diario los agentes desplegados en la frontera sur. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lidian de manera constante con los efectos derivados de la crisis migratoria, sufriendo en muchas ocasiones agresiones injustificables mientras tratan de mantener la seguridad y el Estado de Derecho en las calles de nuestras ciudades autónomas.