El rey Felipe VI ha defendido en Finlandia que la frontera exterior de la Unión Europea es común a todos los Estados miembros y que las amenazas que puedan afectar a Ceuta y Melilla también lo son para el conjunto de la Unión. Sus palabras llegan, además, una semana antes de la prevista visita de los Reyes a las ciudades autónomas.

Durante la cena de gala que ha ofrecido el presidente finlandés, Alexander Stubb, Felipe VI ha subrayado que España y Finlandia comparten la condición de países situados en la frontera exterior de la Unión Europea. "Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE", ha afirmado el Rey. Y ha añadido: "Nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión". Felipe VI ha comentado que las amenazas, independientemente de su procedencia o de su naturaleza, afectan a todos los Estados miembros. Por ello, ha defendido que la protección de esa frontera común debe corresponder al conjunto de la UE mediante "un ejercicio solidario y eficaz" que beneficie a todos los países.

El monarca ha advertido además de que la capacidad de los europeos para asumir ese esfuerzo compartido no afecta únicamente a la seguridad de cada Estado, sino también al futuro de la construcción europea.

En su intervención, Felipe VI ha defendido que España y Finlandia deben actuar "con convicción y con una visión de 360 grados" en materia de seguridad y defensa. Ha recordado además la participación de las Fuerzas Armadas españolas en diferentes despliegues internacionales. En ese sentido, ha mencionado la presencia española en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, así como su participación reciente en Estonia. También ha señalado la contribución española a la defensa aérea del Báltico y del mar Negro, la protección del flanco norte en Islandia y los ejercicios aliados desarrollados en el Ártico.

Felipe VI se ha referido a la incorporación de Finlandia a la OTAN en 2023. Ha definido la Alianza Atlántica como "nuestro marco de referencia irremplazable, en el que vemos un refuerzo a la relación transatlántica y también de la autonomía estratégica de Europa". Asimismo, ha explicado que Europa se halla en un momento "en que ambos objetivos, además de ser perfectamente compatibles, son más necesarios que nunca". También ha defendido que el refuerzo de la relación transatlántica y la autonomía estratégica europea son objetivos compatibles.

🇫🇮 Ceremonia oficial de bienvenida a los Reyes ofrecida por el presidente de la República de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial de Helsinki. ➡️https://t.co/NhJAalma6o pic.twitter.com/5UVOOqTTPR — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 6, 2026

El Rey ha aprovechado su intervención para reivindicar una Unión Europea con mayor capacidad de actuación. Del mismo modo, ha reclamado también que Europa sea consciente de su papel internacional y de la importancia de mantener su posición frente a otras regiones. "Necesitamos una Europa fuerte y decidida; resiliente y con capacidad de acción; consciente de su papel en el mundo, de sus alianzas y de la importancia de no quedarse atrás respecto de otras regiones", ha afirmado.