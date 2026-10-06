La juez Tardón pide a Fiscalía que informe si debe investigar al exdelegado de Gobierno de Ceuta

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dictado un auto en el que abre diligencias previas contra el exdelegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para comprobar si este pudo cometer un posible delito de desórdenes públicos. Se trata de otro procedimiento que podría ser acumulado en las diligencias que ya mantiene abiertas por la invasión. Por el momento, se ha llevado a cabo un paso muy preliminar, que es preguntar a Fiscalía sobre la querella.

La juez Tardón mantiene abierta una causa en la que investiga las posibles responsabilidades penales que podría conllevar la invasión a Ceuta del pasado 30 de julio. En estas, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 llamó a declarar como testigos al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz. Tras estos testimonios, la juez se encuentra valorando realizar nuevas diligencias.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, da cuenta de una nueva querella interpuesta contra Pérez Triano presentada por Abogados Cristianos, que le achaca un posible delito de desorden público. La magistrada abre diligencias y ha pedido un informe a la Fiscalía para estudiar qué hacer con esta nueva querella, que podría ser incorporada a la causa principal si es que la Fiscalía entiende que tiene recorrido.

"Dispongo que se incoen Diligencias Previas, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal, y practíquense las diligencias siguientes: Pase la causa al Ministerio Fiscal para informe", explica la juez en el auto antes de advertir que cabe recurso contra la misma en un plazo de tres días.

Según han apuntado fuentes jurídicas a Libertad Digital, no es la única querella que ha llegado en este marco a la Audiencia Nacional; y la magistrada ha enviado toda la documentación que tiene en su poder al Ministerio Público para que informe sobre qué hacer con las nuevas querellas interpuestas en el contexto de la invasión de Ceuta. Estas fuentes apuntan a que, si así lo informa el Ministerio Fiscal, la nueva información obtenida a través de la querella podría incorporarse a la causa principal, en la que estudia la posible comisión de delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios y lesiones imprudentes y de organización criminal.

Vivas señaló a Pérez Triano: "Es fundamental"

El presidente de la ciudad autónoma acudió como testigo a declarar y realizó un repaso por la figura de Pérez Triano durante la invasión de Ceuta perpetrada desde suelo marroquí. "De lo que he tratado en la sala no puedo comentarlo, no debo comentarlo. Pero, cualquier persona que esté siguiendo esto de cerca y que tenga un juicio de lo que puede haber ocurrido, un juicio particular, sabe que la figura del delegado del Gobierno es una figura decisiva, es una figura fundamental", dijo el presidente de Ceuta en declaraciones a los medios de comunicación, a su salida de la Audiencia Nacional.

En el mismo sentido, el que fuera su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, se reafirmó en que el Centro Nacional de Inteligencia había advertido de posibles entradas masivas de inmigrantes irregulares a la Delegación del Gobierno. También otorgó la información que tenía en su teléfono móvil al respecto de la invasión a la causa como mensajes y el registro de llamadas.