Llarena acata la doctrina de Pumpido: Puigdemont ya puede regresar a España

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha acatado la doctrina emitida por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido y ha dejado sin efecto la orden de detención internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, que ya puede volver a España.

El sector izquierdista del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia del presidente del Tribunal de Garantía, Cándido Conde-Pumpido, a favor de amnistiar a la exconsejera de ERC Dolors Bassa por siete votos a cinco. Tras esta decisión el Constitucional amnistia de forma directa a cuatro de los dirigentes separatistas: Bassa, Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Los otros tres, los prófugos de la Justicia —Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig— podrían ser amnistiados por el propio Tribunal Supremo si es que el magistrado instructor de la causa del 1 de octubre, Pablo Llarena, acepta la doctrina del Tribunal de Garantías de forma absoluta.

Fuentes jurídicas han informado a Libertad Digital que el magistrado Llarena ha conocido la aprobación de la amnistía a Bassa y que, por ello, ha dictado un auto en el que levanta provisionalmente las medidas cautelares que pesaban sobre Puigdemont y los demás líderes separatistas fugados de España. Es decir, que levanta la orden de detención sobre ellos y les permite volver a España sin ser detenidos por las autoridades españolas, que ya han sido informadas de la nueva situación.

Esto no quiere decir que se pronuncie sobre el fondo del asunto, ya que todavía no conoce la totalidad de la sentencia del Constitucional, por lo que esperará para conocer el alcance que la misma tiene sobre Comín, Puigdemont y Puig; si bien levanta la orden de detención al entender que no tienen sentido continuar con las medidas cautelares que interpuso a los exdirigentes separatistas.

El auto indica que el alzamiento de la orden de detención no es ejecución anticipada de la sentencia constitucional ni extensión automática de su fallo a los prófugos —cuyo recurso todavía no ha sido discernido en el Constitucional—, sino ejercicio de la facultad del juez para revisar de oficio medidas personales teniendo en cuenta la nueva situación y el derecho a la libertad reconocido por el artículo 17 de la Constitución.

En concreto, se justifica para tomar esta decisión en que "la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención mantenidas por auto suyo de 1 de julio de 2024". Es decir, que el magistrado adelanta que la resolución del Constitucional de Pumpido afectará a los fugados y estos quedarán finalmente amnistiados, también por la malversación cometida al financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 con fondos públicos.

Sin embargo, recalca el juez instructor del caso del referéndum ilegal, esta decisión ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes por las que a día de hoy sigue investigado Puigdemont. Algo que podría cambiar una vez conocido el texto íntegro de la sentencia, ya que entonces el instructor decidirá "sin demora" si aplica la amnistía a los prófugos o espera a que el Constitucional decida su recurso.