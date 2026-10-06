Pedraz exige al PSOE sus contratos con "consultoras" y cita a declarar al exalto cargo venezolano socio de Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha exigido nueva información al PSOE acerca de sus contratos con abogados y consultoras que podrían estar relacionados con las cloacas socialistas de Leire Díez. Además, llama a declarar como investigado al ex alto cargo del Régimen bolivariano de Venezuela que colaboró con las cloacas, Nervis Villalobos.

El caso de las cloacas ha avanzado en las últimas semanas hacia la relación económica que tenía el partido que lidera Pedro Sánchez con el entorno de Leire Díez, que contaba con abogados como Ismael Oliver o Jacobo Teijelo. Estos habrían sido pagados por Ferraz y, a su vez, habrían pagado a Leire Díez, por lo que el juez considera que los socialistas podrían haber utilizado pagadores interpuestos para esconder que financiaban las prácticas de la fontanera socialista.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado pide la documentación de los pagos que el PSOE habría hecho en torno a este tipo de consultorías, después de que así lo señalara la gerente del PSOE. "Atendidas las manifestaciones prestadas por la Sra. FUENTES PACHECO en su declaración como investigada recábese del servicio jurídico del PSOE, en cuanto no perjudique el derecho al secreto profesional en los términos previstos en el art.22 del Real Decreto 135/2021", explica el magistrado como contexto.

Así, pide: "Relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos – centrales o territoriales-, entre 2021 a 2025. (2) Copia de la documentación o expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación, así como la (3) aportada, en su caso, para dar por justificados los servicios prestados".

Además, acuerda la declaración del exviceministro de Energía de Hugo Chávez como investigado, Nervis Villalobos, acusado de un delito de falsificación documental, el próximo día 28 de octubre de 2026 a las 10:00 horas. A este le requiere que aporte, en el momento de prestar dicha declaración, la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española); es decir, la Ley de Nietos.

Nervis recibió la nacionalidad española en 2024 gracias a la conocida como Ley de Nietos después de haberle sido denegada por los cauces habituales a causa de su implicación en el caso Duro Felguera. Esta concesión se dio después de la intermediación de la cloaca del PSOE, llegando incluso al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Anteriormente, la exdirectora de Seguridad jurídica del Ministerio, Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes—, se había interesado por la nacionalidad de Nervis Villalobos.

Cita a un asesor del Ministerio

En este mismo marco, cita como testigo a José Antonio Ruiz de la Hermosa para el 28 de octubre a las 10:30 horas. Este asesor de Planta de Justicia declaró a la UCO sobre el funcionamiento del Ministerio para otorgar la nacionalidad por medio de la conocida como Ley de Nietos. Para ese mismo día, también cita como testigo a María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil en el Ministerio.