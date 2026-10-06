El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en rueda de prensa a las 12:30 horas tras la celebración del Consejo de Ministros, según ha informado Moncloa.

Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre mediante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.

Sánchez aprovechó la convocatoria para hacer un mitin electoral desde la Moncloa en lo que supuso el comienzo de campaña electoral. Acusó a la derecha y a la "ultraderecha" de estar en contra de los españoles, a los que invitó a votarles para hacer frente "a la ola revolucionaria de la extrema derecha".

Hoy está previsto que comparezca tras la celebración del Consejo de Ministros, en torno a las 12:30 horas, en el que se espera que se aprueben de nuevo los dos reales decretos sobre la vivienda que fueron tumbados el pasado viernes por el Parlamento, aunque podrían incluir algunas modificaciones y que Sánchez quiere llevar a la Diputación Permanente del Congreso. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el Ejecutivo socialista incurrirá en un "fraude de ley" en caso de aprobarse.