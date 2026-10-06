El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en rueda de prensa a las 12:30 horas tras la celebración del Consejo de Ministros, según ha informado Moncloa.
Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre mediante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Sánchez aprovechó la convocatoria para hacer un mitin electoral desde la Moncloa en lo que supuso el comienzo de campaña electoral. Acusó a la derecha y a la "ultraderecha" de estar en contra de los españoles, a los que invitó a votarles para hacer frente "a la ola revolucionaria de la extrema derecha".
Hoy está previsto que comparezca tras la celebración del Consejo de Ministros, en torno a las 12:30 horas, en el que se espera que se aprueben de nuevo los dos reales decretos sobre la vivienda que fueron tumbados el pasado viernes por el Parlamento, aunque podrían incluir algunas modificaciones y que Sánchez quiere llevar a la Diputación Permanente del Congreso. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el Ejecutivo socialista incurrirá en un "fraude de ley" en caso de aprobarse.
Pedro Sánchez ha señalado que los comicios del próximo 29 de noviembre no afectaran a las relaciones de España con la OTAN y la Unión Europea.
El presidente del Gobierno ha afirmado que no se fía de las encuestas y ha celebrado que el viernes se quitaron las caretas Partido Popular, Junts y Vox después de votar en contra de los dos decretos de vivienda.
El presidente ha criticado que las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal acusen a su Gobierno de corrupción y no propongan políticas para solucionar la invasión de Ceuta y la crisis de vivienda.
El jefe del Ejecutivo ha criticado que Partido Popular y Vox hayan puesto en duda el voto por correo y ha pedido "tranquilidad" a los españoles afirmando que no va a haber ningún tipo de fraude electoral.
El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado sobre una más que posible huelga general y ha defendido que es un "derecho constitucional".
Sánchez se ha referido a la amnistía de Carles Puigdemont, el líder de Junts, fugado de la justicia, y ha dicho que esa maniobra política no tuvo fines electorales sino que lo hicieron "pensando en la convivencia de los catalanes".
"Defendimos los indultos y la amnistía, y se ha avalado", ha dicho Sánchez, que ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, afín al Gobierno socialista.
El jefe del Ejecutivo ha lamentado que la mayoría del Congreso no sea equivalente al sentir de la calle después del fracaso del viernes pasado y ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar estos dos decretos de vivienda en la Diputación Permanente.
El presidente socialista continua su mitin electoral y pide a los electores que elijan la papeleta del PSOE en las próximas elecciones generales para que "puedan combatir el mercado de vivienda" con una mayoría más amplia.
Una mayoría que no ha tenido en estos tres años de legislatura y que han llevado a Sánchez a disolver las cortes y convocar elecciones para culpar a Junts, Partido Popular y Vox.
El jefe del Ejecutivo ha defendido que estos dos decretos conseguirán dar "tranquilidad" y "estabilidad" a los españoles y afirma también que con ellos se combatirán la "especulación" y a los fondos "buitre" por "humanidad".
El presidente del Gobierno ha insistido en los beneficios que traerán estos dos decretos de vivienda para defender que es necesario su aprobación en la Diputación Permanente del Congreso.
En caso de que se aprueben de esta forma, Sánchez incurrirá en un "fraude de ley", según explican fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el Consejo de Ministros haya aprobado de nuevo los dos polémicos decretos de vivienda después de afirmar que son medidas de vivienda que "cuentan con un apoyo transversal".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado la rueda de prensa afirmando que está "convencido" de haber convocado elecciones generales este lunes después de que el Congreso tumbase los dos reales decretos de vivienda.
A su juicio, es necesario dar voz a los españoles con esta crisis de vivienda, ya que estamos en un momento en el que es necesario "humanidad", criticando a los fondos buitres.
El presidente del Gobierno aguarda a la rueda de prensa de forma sonriente tras el Consejo de Ministros.