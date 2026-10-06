Sánchez incurrirá en un "fraude de ley" si aprueba los decretos Maricarmen en la Diputación Permanente del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incurrirá en un "fraude de ley" si decide aprobar los conocidos como decretos Maricarmen para adoptar medidas intervencionistas con la vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.

El jefe del Ejecutivo ha disuelto el Parlamento y ha convocado elecciones generales para el próximo día 29 de noviembre aprovechando la coyuntura política que se ha generado después del rechazo de Junts a los citados decretos. A partir de este momento, la actividad parlamentaria se reduce a la Diputación Permanente hasta la conformación del nuevo Congreso tras las elecciones, por lo que si el Consejo de Ministros vuelve a aprobar los decretos, estos tendrán efecto hasta que se voten en la Diputación Permanente. En esta no se encuentra Junts, por lo que la izquierda podría aprobar los decretos intervencionistas de la vivienda en la citada comisión.

Fuentes jurídicas afirman a Libertad Digital que el hecho de que el Gobierno aproveche esta comisión para aprobar estos decretos sería un fraude de ley: "Se estaría utilizando una forma de llevar la contraria al Parlamento, que ya ha expresado la voluntad popular rechazando la aprobación de los mismos decretos". Por ello, los socialistas estarían actuando en contra de la voluntad del Legislativo, lo que supondría una vulneración de los principios constitucionales.

Las mismas fuentes consultadas apuntan a que, en el caso de aprobarse los decretos, podrían ser recurridos ante el Tribunal Constitucional, que debe discutir la constitucionalidad de los mismos. De hecho, podría ser el PP el que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido.

Aun así, al tratarse de una ley con rango estatal, no se podrían solicitar las medidas cautelares, por lo que si el Gobierno la aprueba, estaría vigente hasta que el TC lo discutiese. Esto, según las citadas fuentes, no se daría en un plazo menor a un año desde el momento en el que se interpusiese el recurso de inconstitucionalidad, sino que el Constitucional lo llevaría a pleno entre un año y un año y medio después de la solicitud.

Entonces, el Constitucional podría aceptar el recurso y derogar la aplicación de la ley al entender que se ha abusado de herramientas extraordinarias por motivos electorales; aunque para este tiempo, la norma podría haber sido derogada por una nueva conformación de Gobierno, dependiendo del resultado de las generales del 29 de noviembre del presente año.

Si bien no existen precedentes de aprobaciones de reales decretos ley en la Diputación Permanente que hayan sido recurridos ante el TC, sí que existen debates en los que el Tribunal de Garantías ha discurrido sobre el uso abusivo de esta herramienta de emergencia. El debate más reciente es el ocurrido en 2021 con la aprobación de la conocida como Ley Rider, aprobada por el Consejo de Ministros a proposición de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La mayoría izquierdista del TC respaldó a Díaz, pero los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño emitieron un duro voto particular contra el uso excesivo de los reales decretos ley por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com