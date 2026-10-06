Sumar maniobra para conceder por decreto la nacionalidad a los saharauis tras decaer la ley por las elecciones

La ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española de la antigua colonia ha decaído con la disolución de las Cortes y la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha propuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez la conceda a quienes cumplan los requisitos mediante real decreto para hacerlo por la vía rápida y sin que se vuelva a votar en las Cortes.

Esta norma, que podría beneficiar a unas 80.000 personas, arrancó su tramitación parlamentaria en el Congreso en febrero de 2025 y lo hizo con el voto en contra del PSOE. Los grupos registraron sus enmiendas en junio de aquel año, pero después la norma se guardó en la nevera un año entero. No fue hasta junio de este año cuando se reunió la ponencia para discutir las enmiendas y el PSOE y Sumar alcanzaron un acuerdo. El texto se aprobó en la Comisión de Justicia en julio y se aprobó en el primer pleno de septiembre con el único voto en contra de Vox, mientras que el Partido Popular y UPN (Unión del Pueblo Navarro) se abstuvieron.

Sin embargo, una vez llegada al Senado, el PP presentó enmiendas para modificarla y la previsión era que se aprobara en el pleno que se había previsto para esta semana y que ya no se celebrará por la convocatoria de elecciones. De no haber registrado enmiendas en el Senado, la norma habría quedado automáticamente aprobada, pero al no haber finalizado su tramitación decae con la disolución de las Cortes. En un mensaje de X, la diputada de origen saharaui Tesh Sidi lamentó que "una ley aprobada por amplias mayorías" se vaya a ir "a la basura". "Un día triste en lo personal y para el pueblo saharaui".

La única opción que apunta para poder dar la nacionalidad a las personas nacidas bajo administración española en el Sáhara Occidental es que el Gobierno la conceda vía real decreto, lo que se conoce como carta de naturaleza. En este caso, los potenciales beneficiarios de la frustrada ley tendrían que dirigirse al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para solicitar la nacionalidad y el Gobierno de Pedro Sánchez tomaría una decisión después de estudiar cada caso de forma específica.