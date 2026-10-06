Vox advierte de que Sánchez intentará dar un "pucherazo" en las elecciones y pide no votar por correo

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reiterado este martes las sospechas de fraude electoral de Pedro Sánchez en las próximas elecciones del 29 de noviembre con la polémica Ley de Nietos y el voto por correo, poniendo como ejemplo lo ocurrido en distintos municipios y también con el presidente del Gobierno, que ya "hizo un pucherazo" en las primarias del PSOE.

"Es evidente que tenemos todas las reservas posibles, pero no nos asiste la inventiva cuando hablamos del voto por correo, nos asiste la experiencia", ha señalado en una comparecencia en el Congreso, aludiendo a las supuestas redes de compra de voto por correo en Albaida del Aljarafe (Sevilla) y en Melilla. También ha vuelto a recordar el "pucherazo" de Sánchez en las primarias socialistas de 2017. En este marco, la portavoz de Vox considera necesario alertar "de estos precedentes" y ha vuelto a emplazar a los ciudadanos a "hacer un esfuerzo" y "votar presencialmente", en línea con el mensaje que ya lanzó el lunes el líder del partido, Santiago Abascal.

La Ley de Nietos

En este posible fraude electoral de Pedro Sánchez también se incluye la maniobra política de la Ley de Nietos, con la que el Gobierno socialista ha nacionalizado a más de 600.000 extranjeros, de los cuales hasta 400.000 podrían votar en estos comicios si finalmente da marcha atrás el Tribunal Supremo en su medida cautelar de suspender el voto de estos nacionalizados.

Millán ha insistido en lo que Vox interpreta como una maniobra para modificar el censo electoral, del mismo modo que critica las regularizaciones de inmigrantes. "Tenemos que tener todas las reservas posibles, porque el Gobierno y Sánchez pueden hacer cualquier cosa que esté a su alcance para permanecer en el poder, tenemos experiencias que nos dan razones para pensar que el Ejecutivo puede hacer cualquier artimaña", ha alertado.

La formación de Santiago Abascal ya reclamó el lunes a la Junta Electoral Central (JEC) que acate el auto del Tribunal Supremo (TS) que dejó en suspenso de forma cautelar el derecho al voto exterior de los nacionalizados con la Ley de Nietos y que, en consecuencia, no se les incluya en el censo de estas elecciones. Además, pidió al Alto Tribunal que adopte medidas para "garantizar" que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados se cumpla efectivamente. Y ha defendido que Vox "ha dado todos los pasos para garantizar la transparencia de las próximas elecciones".

La "última oportunidad" para echar a Sánchez

La portavoz parlamentaria ha recalcado que estas elecciones pueden ser "la última oportunidad" de España para "librarse" de Sánchez, al que ha definido como un "presidente sin escrúpulos", y del "chantaje de las minorías antiespañolas". A su juicio, si el jefe del Ejecutivo logra revalidar una mayoría parlamentaria, "posiblemente España no aguante cuatro años más tal y como la conocemos".

"Llevamos ocho años de un Gobierno que se ha encargado de anestesiar todos los resortes del Estado y todas las instituciones que podían garantizar su neutralidad, que ha utilizado las instituciones para su propio beneficio", ha defendido la portavoz de Vox. Por este motivo, ha reclamado que las elecciones sean "libres, limpias y sin violencia" y ha advertido al bloque de la derecha de que no dé la victoria "por ganada", como, a su juicio, sucedió en las generales de 2023.