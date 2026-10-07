Azcón alerta del peligro del voto por correo: "Mis hijos están estudiando fuera y los voy a traer a votar a Zaragoza"

El presidente de Aragón y líder del Partido Popular en la región, Jorge Azcón, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales, sus hijos, que estudian fuera de Aragón, vendrán a votar a Zaragoza. Así ha respondido Jorge Azcón este martes a la prensa en un acto en Pastriz, preguntado sobre la fiabilidad del voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

"Mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámite de sacarles billetes para que vengan a votar a Aragón. Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza", ha afirmado el dirigente popular. Ha reconocido que "hay gente que seguro que opta por votar por correo, pero yo a mis hijos lo que les he pedido es que vengan a votar en persona", ha zanjado Azcón.

Las sospechas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a intentar ganar las elecciones con un fraude electoral manipulando el voto por correo y con el de los nacionalizados de la ley de nietos son cada vez mayores. Hay ejemplos que lo avalan, como el pucherazo que dio Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, que fueron amañadas, o la compra de votos por correo en distintos lugares de España.

Vox, la formación de Santiago Abascal, también lleva pidiendo a los españoles desde la convocatoria de elecciones que voten de forma presencial para evitar que el Gobierno pueda dar un pucherazo, ya que, según denuncia el partido, "Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa" con tal de seguir en el poder.