Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza los fraudes de Sánchez y el tercer aniversario del 7-O.

Sánchez muere matando

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado los decretos de Vivienda que fueron tumbados la pasada semana por el Congreso para que sean convalidados ahora en la Comisión Permanente en lo que supone un fraude de ley. Los juristas consultados por Libertad Digital explican que, si siguen adelante, los socialistas "estarían actuando en contra de la voluntad del Legislativo, lo que supondría una vulneración de los principios constitucionales" al llevar la contraria al Parlamento que ya ha expresado la voluntad popular rechazando la aprobación de los mismos textos.

El Partido Popular se plantea recurrirlos, pero el proceso es largo —la resolución tardaría más de un año en conocerse— y, al ser una ley con rango estatal, no se podrían solicitar medidas cautelares, por lo que las medidas estarían vigentes hasta que el Tribunal Constitucional lo discutiese. A pesar de la polémica suscitada por el uso de la Permanente, Vozpópuli adelanta que Moncloa prepara otro "'decretazo' para agilizar miles de expedientes de la 'ley de nietos'".

En su segundo mitin desde La Moncloa en lo que va de semana, el presidente ha defendido los decretos alegando que "no son una cuestión ideológica, sino una cuestión de humanidad"; sin embargo, no había puesto en marcha estas medidas en ocho años de legislatura. De modo que, dejando a un lado los eslóganes de campaña, El Mundo hace una radiografía del mercado inmobiliario en las dos últimas legislaturas y el diagnóstico es que con Sánchez "el 44% de las viviendas de alquiler han desaparecido".

Desde 2018, sus políticas han desplomado la oferta de los alquileres especialmente en Barcelona capital, donde la oferta ha caído un 83%, y en Madrid, donde ha descendido un 58%. Además del fracaso del Gobierno en las políticas de vivienda, ABC recoge un informe del Juan de Mariana que denuncia que "Sánchez ha subido 141 veces los impuestos, que ya absorben el 53% de un salario medio". Sin embargo, los acampados de Sol o los sindicatos se manifiestan y llaman a la huelga... contra la oposición. Dice Ricardo Colmenero que lo hacen "contra un Gobierno que todavía no existe", protestan y anuncian paros "contra lo que sospechan que hará" Feijoo. El siguiente objetivo de La Moncloa será alentar el miedo, lo cuenta El Confidencial, al recorte de las pensiones.

Puigdemont juega al despiste con su regreso

El Tribunal Constitucional ha vuelto a actuar como una sala de apelaciones del Supremo, tal y como denuncian los cinco magistrados del bloque conservador del Tribunal de Garantías que van a emitir un voto particular después de que los izquierdistas aprobasen la ponencia de Conde-Pumpido a favor de amnistiar el delito de malversación a la exconsejera Dolors Bassa.

Esta doctrina es aplicable a todos los golpistas, Puigdemont incluido, a pesar de que dice —con otras palabras— aquello de "lo volveré a hacer", una amenaza que suena real a la luz de las encuestas que avanzan una mayoría secesionista en el Parlamento catalán en la próxima cita electoral, como subraya El Español. Sin embargo, El País celebra en su editorial que "junto a los indultos la posterior amnistía ha contribuido a pacificar la vida política catalana" y se felicita de que, si lo desea, "el único juez" del golpista "serán las urnas".

Escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "Pumpido es más golpista que Puigdemont. Es el Óscar Puente del Constitucional, el Diosdado Cabello chavista de 'Con el mazo dando'". Tras la decisión del Constitucional, el juez Pablo Llarena ha levantado la orden de detención dando vía libre al regreso del fugado. El golpista, sin embargo, juega al despiste y sugiere que su vuelta no será inminente.

El periódico de PRISA baraja 4 fechas: el 10 de octubre, día de la proclamación de la independencia a medias; el 27, jornada en la que el Parlamento aprobó la DUI y los días 29 y 30, cuando se cumplen 9 años de su huida. Okdiario, sin embargo, sostiene que no volverá a Cataluña hasta que termine la campaña. En cualquier caso, acierta El Mundo cuando se fija en el simbolismo de que "la amnistía, la ley fundacional de la legislatura, llegue al final de su recorrido judicial justo cuando Sánchez ha convocado las próximas generales".

Los jueces amargan la campaña al PSOE

La tradición indica que los jueces no toman decisiones que pueden afectar a la política en época electoral. Sin embargo, apenas unas horas después de la convocatoria, se registraban importantes movimientos judiciales. La juez que investiga la invasión de Ceuta le ha pedido a Vivas que entregue el listado de llamadas intercambiadas con La Moncloa, con Sánchez y con Diego Rubio, su jefe de gabinete, entre los días 27 y 30 de julio.

Calama, el magistrado que investiga las cloacas, le ha reclamado al PSOE información sobre los abogados contratados y además ha imputado a Nervis Villalobos, el exviceministro de Maduro. Y si hablamos de Venezuela, nos acordamos de Zapatero. Para él también hay malas noticias: el juez Calama ha dado orden de seguir adelante con el peritaje de las joyas en la joyería Yanes, es decir, ha rechazado su recurso.

Tibieza hacia Hamás en el tercer aniversario del 7-O

Hoy se cumplen tres años de los atentados de Hamás contra Israel. El aniversario coincide con la campaña electoral en la que Netanyahu se juega su futuro y mientras buena parte de la prensa internacional, también la española, acusa a su Gobierno de haber subestimado las advertencias que, supuestamente, alertaban de los ataques.

El Jerusalem Post lamenta que "la guerra que comenzó la mañana del 7 de octubre sigue sin resolverse. Hamás no ha sido desarmado; su futuro en Gaza sigue siendo incierto, y la cuestión de quién gobernará la Franja continúa sin respuesta". Aquí, en El País, Etgar Keret, cineasta y escritor, responsabiliza a Netanyahu de "estirar" el 7-O, de que los israelíes no hayan podido olvidar lo inolvidable. No lo es, desde luego, para la madre de una víctima que cuenta en El Mundo que a su hija la asesinó un médico terrorista inyectándole aire en las venas. O la superviviente del Festival Nova que rememora en La Razón cómo sobrevivió haciéndose "la muerta".

Dani... Un apunte de deportes…

O de estética, que de fútbol tengo poca idea. Quiero recomendar el reportaje de Ana Vicedo en El Mundo. Titular: "La otra cara de Vinicius". Y ahí se analizan los tratamientos estéticos a los que se habría sometido el brasileño. Entre ellos, parece ser, un "ensanchamiento de la mandíbula y el mentón". Creo que últimamente no está muy fino en el terreno de juego y la explicación podría estar en el quirófano, porque hay tratamientos que afectan al rendimiento.