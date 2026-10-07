Denuncian a Conde-Pumpido y los magistrados izquierdistas del TC por prevaricación en la amnistía

La Asociación Hazte Oír ha denunciado ante el Tribunal Supremo al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a los otros seis magistrados izquierdistas que apoyaron amnistiar la malversación a la exdirigente de Esquerra Republicana Dolors Bassa.

El presidente del Tribunal de Garantías presentó este martes su ponencia a favor de amnistiar a la exconsejera separatista creando un precedente para los demás líderes separatistas. Conde-Pumpido atacó en su ponencia al Supremo por no amnistiar la malversación de los líderes separatistas amparándose en el enriquecimiento ilícito que residiría en el ahorro patrimonial de los mismos al no financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación pide al Supremo que abra diligencias contra Pumpido por una supuesta prevaricación en la amnistía otorgada a los líderes separatistas, sin definir si se trata de una prevaricación judicial o administrativa: "El Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 21353/2024, de 28 de noviembre, causa especial 21213/2024 (ECLI:ES:TS:2024:15189A; ROJ: ATS 15189/2024), no resolvió de forma concluyente si los magistrados constitucionales debían encuadrarse en la prevaricación judicial o en la administrativa: consideró innecesario decidirlo para inadmitir las querellas sobre los ERE. Su fundamento jurídico séptimo descarta una inmunidad penal general, pero exige respetar la prohibición de revisar sus resoluciones".

Alternativamente, la denuncia destaca que podría tratarse de un delito de usurpación de atribuciones judiciales al dictar al Supremo en qué términos debe aplicar la amnistía a los líderes separatistas. La denuncia se apoya en el voto particular de los magistrados conservadores, que defienden que el Constitucional se extralimita en sus funciones al entrometerse en decisiones judiciales que no le corresponden, como, según recordaban en el voto particular, ya pasó con los ERE.

Por ello, piden al Supremo que tenga por presentada la denuncia y que incoe las diligencias que considere precisas. A este respecto, se debe dar traslado de la misma al Ministerio Fiscal y proponen pedir la documental de la sentencia del Constitucional; así como la certificación de las diferentes posiciones. Además, piden los testimonios de los participantes en el Pleno.

"Que se una por testimonio, de la causa especial núm. 20907/2017, el auto de la Sala de lo Penal de 1 de julio de 2024 y el de 30 de septiembre de 2024 que resolvió los recursos de súplica; los autos del instructor de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024; y el auto de apelación de 9 de abril de 2025 y su complemento de 10 de abril, con identificación de su notificación. Estas actuaciones obran en el Tribunal Supremo, Plaza de la Villa de París, s/n, 28004 Madrid. Permitirán comprobar los antecedentes y la razón de las decisiones".