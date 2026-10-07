Desconcierto en el TC: Conde-Pumpido se muestra "conciliador" tras convocar Sánchez elecciones anticipadas

Cándido Conde-Pumpido se ha mostrado sorprendentemente "conciliador" en el Tribunal Constitucional, sólo 24 horas después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez convocara elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

El sector izquierdista del TC aprobaba este martes por 7 votos a 5 la ponencia de Conde-Pumpido para amnistiar el delito de malversación de la exconsejera catalana Dolors Bassa por el golpe del 1-O. Esta sentencia abre la puerta a la vuelta del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont a España.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "Conde-Pumpido ha provocado el desconcierto durante el Pleno celebrado este martes al mostrarse conciliador y sereno mientras exponía oralmente su ponencia, finalmente aprobada, para amnistiar el delito de malversación de Dolors Bassa".

"Conde-Pumpido ha expuesto su ponencia durante apenas hora y media y se ha mostrado muy cercano a todos los magistrados. Su actitud está claramente condicionada por el posible cambio político en España, tras la convocatoria de elecciones anticipadas. A lo mejor necesita hacer campaña ante otros partidos políticos para sus próximas ambiciones profesionales cuando deje el TC", añaden. Cabe destacar que Conde-Pumpido es considerado el jurista de referencia del PSOE y del mismísimo presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la serenidad de Conde-Pumpido ha sido muy contradictoria y ha contrastado enormemente con la ponencia para amnistiar a Bassa que él mismo presentaba. El texto de la propuesta de sentencia era incendiario contra los magistrados del Tribunal Supremo, sin embargo, durante su exposición oral ha omitido cualquier expresión ofensiva e hiriente hacia sus antiguos compañeros de la Sala Segunda del Supremo. Todo ello, a pesar de que estas expresiones sí estaban plasmadas en el texto".

"Conde-Pumpido ha presentado ante el Pleno una segunda versión final sobre su ponencia, algo más suave en sus ataques al Alto Tribunal. Se han eliminado algunas expresiones ofensivas, pero se ha mantenido el grueso del ataque al Supremo en relación a su resolución en la que rechazaban amnistiar el delito de malversación con la Ley elaborada por el Ejecutivo socialista", concluyen.

En su ponencia inicial, Conde-Pumpido aseguraba que el Supremo había emitido en el mismo procedimiento dos pronunciamientos distintos y "recíprocamente inconciliables" sobre la idoneidad de las conductas enjuiciadas para lograr la secesión territorial de Cataluña. Según el presidente del TC, esto constituía una contradicción "flagrante e insoluble" y supone "una quiebra de racionalidad inconciliable" con la garantía de que nadie se vea sometido a razonamientos que presenten de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico.

Además, Conde-Pumpido concluía que las resoluciones del Alto Tribunal han incurrido "en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables" y no han mantenido el nexo de coherencia necesario "entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía".

Vía libre para la vuelta de Puigdemont a España

Tras conocerse la aprobación de la ponencia de Conde-Pumpido sobre Bassa, el magistrado del Supremo Pablo Llarena dictaba un auto en el que dejaba sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.

Llarena explicaba que, aunque todavía no se disponía del texto íntegro de la sentencia referida a Dolors Bassa, cuyo conocimiento será necesario para determinar su alcance respecto de Puigdemont, Comín y Puig, la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención mantenidas por auto suyo de 1 de julio de 2024. Esta circunstancia sobrevenida justificaba, para el magistrado, revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias.

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