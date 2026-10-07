El juez del caso Air Europa cita a Sara Aagesen e Íñigo Errejón como testigos la semana de las elecciones

El juez que investiga el rescate de Air Europa ha llamado a declarar en calidad de testigo al presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la causa por la que se investiga el rescate de Air Europa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de los Juzgados de Plaza de Castilla, José María Escribano, se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales del exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora Toro por la aprobación del rescate de Air Europa. Los dueños de la aerolínea mantuvieron numerosas relaciones profesionales y personales con varios dirigentes del Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de Víctor de Aldama: se reunieron con Nadia Calviño, con José Luis Ábalos y hasta con Begoña Gómez.

El juez Escribano ha fijado dos días de declaraciones: los próximos 23 y 24 de noviembre, misma semana en la que se celebrarán las próximas elecciones generales adelantadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. Para el 23 de noviembre se encuentran citados la actual ministra Sara Aagesen; la que fuera secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva Fernández; la exsubsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque Sosa; el que fuera el secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Francisco Javier Loriente Sainz; y el ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco Díaz.

Para el día 24 están fijadas las declaraciones de Pedro Saura; el que fuera número del Ministerio de Economía en la etapa de Nadia Calviño, Miguel Ángel González Suela; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio; el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha Vázquez; el que fuera miembro del Consejo de Administración de Air Europa, José Ángel Partearroyo Martín; y el exdiputado de Podemos Íñigo Errejón.

Errejón estaría citado como testigo por una pregunta parlamentaria que realizó en el Congreso como portavoz de Sumar al Gobierno de Pedro Sánchez. En esta, el expolítico dejaba entrever que habría graves irregularidades en la concesión del rescate.

Se trata de la segunda diligencia de relevancia que llevará a cabo el magistrado instructor después de la declaración como imputado de Bartolomé Lora Toro. Este, defendido por la Abogacía del Estado porque permanece en la SEPI como vicepresidente del organismo dependiente de Hacienda, respondió a todas las preguntas y reconoció reuniones entre la SEPI y la aerolínea antes de que Air Europa presentase formalmente la solicitud del rescate. Aun así, atribuyó estas reuniones a encuentros conforme a derecho y con preaviso ante el Gobierno.