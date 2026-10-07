El PNV confirma que seguirá de la mano de Sánchez y que no hará presidente a Feijóo

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha confirmado que la formación separatista vasca no va a hacer presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo en caso de que el Partido Popular gane las elecciones generales y ha criticado que Génova vaya de la mano de Vox, la formación de Santiago Abascal.

En una entrevista en la cadena SER, la diputada vasca se ha pronunciado de este modo en relación con un posible entendimiento de su partido con el Partido Popular en caso de que la formación de Feijóo gana los comicios del próximo 29 de noviembre.

"Nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno que plantee una involución democrática", ha subrayado Maribel Vaquero, que cree que el PP, en este momento, "está de la mano de Vox y está en ese sentido". En palabras de su portavoz en el Congreso, el PNV, como "siempre ha dicho, con Vox y con totalitarismos y con involuciones democráticas no va a estar".

De este modo, los separatistas vascos, en su línea de deriva hacia la izquierda, confirma su apoyo al bloque de Pedro Sánchez y de la extrema izquierda para la próxima legislatura. En esta legislatura, el PNV ha salvado al presidente del Gobierno en muchas ocasiones manteniendole a flote. Sin ir más lejos, el PNV ha anunciado que votará a favor del decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso. Un voto que puede perjudicar a los separatistas vascos electoralmente y que será decisivo para su aprobación y que puede llevar al Ejecutivo a incurrir en un "fraude de ley", según han explicado fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.

Feijóo y Abascal no podrán contar con el apoyo del PNV en caso de que les falten unos pocos escaños para sumar mayoría absoluta. Del mismo modo que Sánchez no contará esta vez con los escaños de Junts, la formación independentista del fugado de la justicia Carles Puigdemont, que ha conseguido la amnistía y ha asegurado que no va a investir a Sánchez justificando que han salido "muy escaldados" por haber apoyado el bloque Frankenstein.