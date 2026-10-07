El Supremo rechaza anular la condena de Ábalos y Koldo, que acudirán al Constitucional de Conde-Pumpido

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García contra la sentencia del Alto Tribunal, que los condenaba a 24 y 19 años de prisión.

La defensa del exministro de Transportes presentó un incidente excepcional de nulidad de las actuaciones ante el Tribunal Supremo con el objetivo de denunciar que los derechos de Ábalos habían sido vulnerados durante la instrucción del caso. El Ministerio Público se pronunció en contra de este escrito y ha ratificado la pulcritud del proceso judicial que llevó a condenar al exministro a 24 años de prisión. De hecho, el informe del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, destacaba que la defensa se refería a cuestiones que ya se habían planteado anteriormente y habían sido rechazadas.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala Segunda del Supremo avala el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza anular la sentencia. "No ha lugar a la suspensión de la ejecución de la Sentencia interesada, ni a los demás pedimentos que dichos escritos contienen", sentencia la Sala de lo Penal.

Como ya adelantó este diario, las defensas de Ábalos y Koldo estaban concienciadas en que el Supremo rechazaría su incidente de nulidad, por lo que ya preparaban acudir al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. En concreto, el exministro socialista confiaba en que el Tribunal de Garantías le diese la razón y le sacase de prisión.

De hecho, la defensa del exministro liderada por el letrado Marino Turiel ya trabaja en ese futurible recurso ante el Constitucional, que, de darle la razón, podría convenir tres opciones: suspender la condena al exministro y obligarles a dictar nueva sentencia; repetir el juicio en el Supremo; o retrotraer las actuaciones hasta el procedimiento de instrucción, en este último caso podría incluso ordenar que este nuevo proceso de instrucción se diera en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno instruye hasta tres piezas separadas del caso Koldo. En cualquiera de los tres casos en los que el Constitucional fallara a favor de Ábalos, este saldría inmediatamente de prisión, a la espera del avance de los otros procesos en los que se encuentra como imputado.