Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, ha muerto este miércoles tras permanecer quince días ingresada en el hospital, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

La anciana residía en el inmueble bajo régimen de alquiler desde hacía 71 años. Su caso provocó un notable impacto social e intensificó las movilizaciones impulsadas por colectivos en favor del derecho a la vivienda. Estas protestas culminaron con la instalación de una acampada en la Puerta del Sol e influyeron en la posterior aprobación de dos decretos por parte del Ejecutivo que, sin embargo, terminaron siendo derogados por el Congreso de los Diputados.