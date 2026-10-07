Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, ha muerto este miércoles tras permanecer quince días ingresada en el hospital, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.
La anciana residía en el inmueble bajo régimen de alquiler desde hacía 71 años. Su caso provocó un notable impacto social e intensificó las movilizaciones impulsadas por colectivos en favor del derecho a la vivienda. Estas protestas culminaron con la instalación de una acampada en la Puerta del Sol e influyeron en la posterior aprobación de dos decretos por parte del Ejecutivo que, sin embargo, terminaron siendo derogados por el Congreso de los Diputados.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha afirmado en la Cadena SER que "hay culpables" de la muerte de Maricarmen. Además, señala que los procedimientos de desahucios constituyen una forma de "violencia". Asimismo, ha elogiado al Sindicato de Inquilinas por "su apoyo".
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado la muerte de Maricarmen: "El fallecimiento de una persona que tristemente se hizo célebre por el desahucio que finalmente no se pudo evitar, con una gran movilización ciudadana y también con las conciencias que creo que ha levantado su caso singular". Además, ha afirmado que el "descontento" social está "justificado".
El vicepresidente Carlos Cuerpo ha trasladado sus condolencias a los allegados de Maricarmen. Ha escrito en X: "Hay noticias que te dejan un nudo en el estómago. Todo mi cariño a los familiares y amigos de Maricarmen. Descanse en paz".
Mientras se dirigen a Las Cortes, los manifestantes gritan que los desahucios son "asesinatos" mientras recorren la Carrera de San Jerónimo.
Cientos de integrantes de la acampada en la madrileña plaza de Sol se dirigen al Congreso de los Diputados con gritos de "asesinos" y "vergüenza". Por su parte, la Policía Nacional ha blindado Las Cortes.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha relacionado este miércoles la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid, con el rechazo en el Congreso de los dos reales decretos leyes sobre vivienda impulsados por el Gobierno.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha comenzado este miércoles la rueda de prensa tras conocerse la muerte de Maricarmen acusando directamente a la especulación y al "rentismo" de su fallecimiento y reivindicando el legado de la mujer de 87 años, que permanecía hospitalizada desde su desahucio.
El socialista Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, ha reaccionado a la muerte de Maricarmen, y ha señalado: "Maldito y cruel final. Todo el cariño a los familiares y amigos de Maricarmen, y a tantos cuanto la quisieron. Su muerte no puede dejar impasible a nadie. Todos deberíamos reflexionar sobre cómo su historia ha hecho salir lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Por su memoria y por la de todas las personas vulnerables. Gracias Maricarmen, descansa en paz".
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha destacado este miércoles el legado que deja la lucha de Maricarmen Abascal, que ha muerto este miércoles a los 87 años, y ha señalado que la "especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país".
"Con cada burofax, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha dicho del Río en una comparecencia de prensa sobre la huelga del próximo 11 de noviembre.
"Su legado nos hace luchar con más fuerza", ha dicho del Río, que ha pedido "respeto" en estos momentos para los allegados de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid.
Pablo Fernández, de Podemos, ha reaccionado a la muerte de Maricarmen asegurando que "no es una muerte, es un asesinato" y reclamando que nadie más muera "por luchar por el derecho a un techo, a una vivienda digna".
María Jesús Montero ha lamentado la muerte de Maricarmen y ha recordado que tenía 87 años y había sido desahuciada de la vivienda en la que vivió durante 70 años. Además, ha reclamado al alcalde de Benalmádena el cese del concejal de Vivienda del PP por los insultos dirigidos a la fallecida.
Alberto Garzón ha lamentado la muerte de Maricarmen y ha relacionado su fallecimiento con el "desgaste que ha sufrido durante estos años" por el conflicto de vivienda. A su juicio, esto se debe a un "sistema capitalista que antepone el rentismo de unos pocos al derecho a la vivienda de todos".
Juan Carlos Monedero ha reaccionado a la muerte de Maricarmen cargando contra los "fondos buitres", a los que acusa de "promover" la muerte, y ha deseado que quienes, a su juicio, viven de "la infelicidad de los demás" no tengan descanso.
Ramón Espinar ha reaccionado a la muerte de Maricarmen asegurando: "Han matado a Mari Carmen". Además, ha afirmado que "la Justicia no la van a hacer los jueces" y ha reclamado "una mayoría social para que no pase nunca más".
"¡Maricarmen vive, la lucha sigue!", cantan los acampados de Sol mientras caminan por la carrera de San Jerónimo hacia el Congreso.
Montse Mínguez ha despedido a Maricarmen recordando su última petición: "Por favor, luchad". "Lo haremos. Descansa en paz MariCarmen", ha añadido.
Pepe Álvarez: "Ha muerto Maricarmen. Por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma"
Ángel Víctor Torres también ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen y ha destacado la movilización ciudadana que provocó su caso, así como las "conciencias" que, a su juicio, logró despertar.
"Lamentar su fallecimiento, el fallecimiento de una persona que tristemente se hizo célebre por el desahucio que finalmente no se pudo evitar, con una gran movilización ciudadana y también con las conciencias que creo que ha levantado su caso singular, que ha hecho que lógicamente se hayan tomado decisiones", ha señalado el ministro.
Óscar Puente ha reaccionado a la muerte de Maricarmen con un breve mensaje en X: "Qué tristeza tan grande".
Macarena Olona también ha reaccionado a la muerte de Maricarmen en su perfil de X refiriéndose a la utilización de la izquierda de su desahucio: "Ha fallecido. Y es un drama. La han utilizado y seguirán haciéndolo después de muerta. Descanse en paz"
Los acampados en la Puerta del Sol han guardado un minuto de silencio en cuanto se han enterado de la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. Una noticia que les ha pillado en plena asamblea.
Por su parte el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha reaccionado a la muerte de Maricarmen trasladando "todo" su cariño a su familia y seres queridos y enviando un abrazo a quienes sienten "esta pérdida como propia". "Descanse en paz", ha añadido.
Irene Montero ha reaccionado a la muerte de Maricarmen asegurando que "no es una muerte, es un asesinato" y mostrando su "maldita rabia": "Gracias por luchar, Mari Carmen".
Sarah Santaolalla ha reaccionado también a la muerte de Maricarmen con un mensaje en X en el que responsabiliza de su fallecimiento a "los fondos buitres, los rentistas y los miserables políticos y mediáticos": "No olvidaremos, no perdonaremos".
Mónica García también ha reaccionado a la muerte de Maricarmen con un mensaje en X: "Descansa en paz, Maricarmen. Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino".
Ante la muerte de Maricarmen, Rufián ha reaccionado en su perfil de X con un contundente: "Qué hijos de puta".
Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, ha muerto este miércoles tras permanecer quince días ingresada en el hospital, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.