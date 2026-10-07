La Fiscalía reitera la inocencia de Begoña Gómez y señala que cobró "0 euros" de la Cátedra de la UCM

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido su escrito de conclusiones al juez Peinado y en él insiste en la inocencia de la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La Fiscalía defiende que Gómez percibió "0 euros" durante su estancia al frente de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

El pasado mes de septiembre el titular del Juzgado de Instrucción Número 41, Juan Carlos Peinado tomó la decisión de cerrar definitivamente la fase de instrucción del caso Begoña Gómez y envió finalmente a la mujer del presidente del gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez a juicio por jurado popular por los delitos de malversación y tráfico de influencias.

"María Begoña Gómez Fernández también estuvo vinculada a la UCM a través de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la que fue co-directora, y que se desarrolló hasta el año 2024, siendo esta una actividad no retribuida, por la que, consiguientemente, percibió 0 euros", insiste la Fiscalía según se desprende del escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Sobre el software de la Cátedra el escrito de la Fiscalía señala que "ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto".

De igual manera, la Fiscalía explica que ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez "obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios".

"Ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas", precisan para posteriormente añadir que tampoco ninguna de las dos registró el software de la Cátedra.

En cuanto a las cuantías económicas recibidas por la asesora en Moncloa de Gómez, la Fiscalía defiende que "ha sido retribuida, desde su nombramiento en el año 2018, conforme a su condición de funcionario eventual, puesto de trabajo, grupo y nivel, trabajo que ha desempeñado de forma real y efectiva, de acuerdo a la normativa vigente".

Finalmente la Fiscalía termina su argumentación señalando que "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal", "sin delito no hay autor", que "no concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal" y que por lo tanto "procede la libre absolución de los acusados".