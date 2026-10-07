La izquierda usa también la muerte de Maricarmen: "No es una muerte, es un asesinato"

La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha fallecido esta noche, ya ha desatado las reacciones del llamado Sindicato de Inquilinas, algunos políticos, como Óscar Puente, Mónica García, Irene Montero o Gabriel Rufián; o personalidades de la televisión, como Sarah Santaolalla. Y es que los políticos y los terminales mediáticos de la izquierda han salido en tromba para reivindicar la imagen de esta mujer que había sido desahuciada.

Hasta el momento, llaman la atención los dos post que han publicado en la red social X Gabriel Rufián e Irene Montero. El primero ha sido directo y ha escrito: "Hijos de puta". Por su parte, Montero ha sido más expeditiva y ha afirmado que "no es una muerte, es un asesinato". Está claro, pues, que la intención de todos ellos es instrumentalizar la muerte de Maricarmen. Hay que recordar además que desde el Gobierno ya se ha admitido que la huelga y las movilizaciones son contra la oposición. Dicho de otro modo: no tienen mejor combustible para el fuego que buscan encender.

No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen pic.twitter.com/y7RUog27fm — Irene Montero (@IreneMontero) October 7, 2026

Mónica García, la ministra de Sanidad, ha escrito: "Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino". Santaolalla dibuja a los supuestos responsables de la muerte: "Los fondos buitres, los rentistas y los miserables políticos y mediáticos han acabado con la vida de Maricarmen"

Maricarmen acaba de fallecer.

Los fondos buitres, los rentistas y los miserables políticos y mediáticos han acabado con la vida de Maricarmen.

No olvidaremos, no perdonaremos. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 7, 2026

Pedro Sánchez también ha reaccionado a la muerte. En su cuenta de X ha sido más moderado que de costumbre, ya que se ha limitado a señalar "todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comentado: "Qué tristeza tan grande".

En la línea de quienes acusan a seres inconcretos y malignos se encuentra el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, que ha aseverado: "Maricarmen ha fallecido. La violencia inmobiliaria y la ley del más fuerte han estrangulado sus últimos años de forma cruel. Que su ejemplo de lucha nos lleve a desterrar para siempre a los canallas que anteponen el lucro a los derechos y la codicia a la humanidad más elemental". En la misma línea ha escrito Ramón Espinar, que ha comentado: "Han matado a Mari Carmen. La Justicia no la van a hacer los jueces. Hace falta una mayoría social para que no pase nunca más". También, la diputada socialista por Lérida, Montse Mínguez ha dicho: "Antes de irse nos pidió una cosa: 'Por favor, luchad' Lo haremos".

Lamentablemente ha fallecido Maricarmen, y es imposible desligar este triste hecho del desgaste que ha sufrido durante estos años (y estas semanas) por culpa de un sistema capitalista que antepone el rentismo de unos pocos al derecho a la vivienda de todos. Descansa en paz. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) October 7, 2026

Alberto Garzón, desde su pensamiento económico habitual, ha culpado al "sistema capitalista" del suceso. Por otro lado, Juan Carlos Monedero, ha aseverado: "Los buitres son más decentes que los fondos buitres. Unos esperan pacientemente la muerte y estos otros la promueven. Ojalá toda la mala gente que vive de la infelicidad de los demás no tenga descanso por su rapacidad y sus propias familias se avergüencen de ellos".

A la cita para instrumentalizar la muerte tampoco ha faltado Jordi Évole ni Ana Pastor. Évole ha apuntado: "A ver a qué vecino de Maricarmen entrevistan hoy. O a qué empresario inmobiliario desenfocan esta noche. Medios buitre Medios carroñeros Gracias Maricarmen por tu ejemplo".

A ver a qué vecino de Maricarmen entrevistan hoy.

O a qué empresario inmobiliario desenfocan esta noche.

Medios buitre

Medios carroñeros Gracias Maricarmen por tu ejemplo. pic.twitter.com/Itt2ALhL3k — Jordi Évole (@jordievole) October 7, 2026

En cambio, Ana Pastor ha comentado: "Acaba de fallecer Mari Carmen. Qué tristeza. Qué mundo hemos creado". María Jesús Montero, que reconoció abiertamente que la huelga general del mes de noviembre es contra la oposición, ha dicho: "Maricarmen es el símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar y de una sociedad que exige que la vivienda vuelva a ser, por encima del negocio y la especulación, un derecho".

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha escrito que se trata de un acontecimiento con el que "nadie puede quedar indiferente" y que "la política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse."

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha apuntado: "Su lucha ha cambiado el sentido común de este país y no vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie".

Así, la izquierda se lanza para encontrar al mártir perfecto antes de la huelga general y como un prólogo incendiario a unas elecciones generales tras ocho años en el Gobierno. Conviene tener presente que para la propia Maricarmen explicó que el último responsable de la crisis de la vivienda era de Pedro Sánchez. Cuando se la entrevistó, dijo entonces que culpaba "a Pedro Sánchez". "No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse", decía.