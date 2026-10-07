La Policía advierte de varios pisos patera en Ceuta y el complicado control de inmigrantes

La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen bajo investigación alrededor de un centenar de inmuebles sospechosos de operar como "pisos patera" en la ciudad autónoma.

La situación se ha complicado mucho en los últimos días tras el desmantelamiento del asentamiento ilegal de la Playa del Trampolín. Según ha advertido el sindicato policial SUP en un comunicado, los miles de inmigrantes que se encontraban en el litoral se han dispersado hacia montes, barriadas y viviendas particulares para evitar ser identificados.

La presión policial se concentra ahora en los núcleos urbanos, donde se sospecha que determinados residentes locales se están lucrando con la crisis migratoria. Las investigaciones apuntan a que se llegan a exigir cobros de hasta 1.000 euros mensuales a los inmigrantes por recibir refugio temporal en condiciones de hacinamiento, mientras estos buscan vías alternativas para dar el salto a la Península.

El despliegue de las fuerzas de seguridad ha permitido descabezar varios de estos puntos en barriadas conflictivas como el operativo en El Príncipe donde la Guardia Civil, con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y medios aéreos, desmanteló esta semana una vivienda en la que permanecían ocultas una docena de personas de origen marroquí, entre ellas una mujer embarazada. La dueña del inmueble fue detenida tras entregarse en la Comandancia.

También hay que destacar las intervenciones en Loma Colmenar y Calle Real donde gracias a varias denuncias vecinales por el constante trasiego de personas permitieron a la Policía Nacional intervenir inmuebles próximos al centro de acogida temporal, localizando en su interior a decenas de migrantes, muchos de ellos menores de edad.

Muchas trabas judiciales

Desde el sindicato SUP remarcan que el desmantelamiento de estas redes clandestinas de alojamiento es un proceso lento y "policialmente mucho más complejo" que el control de espacios públicos. Al tratarse de domicilios privados, los agentes requieren recopilar indicios sólidos para solicitar las correspondientes autorizaciones judiciales de entrada y registro.

Asimismo, las organizaciones policiales han denunciado una grave falta de previsión logística para los agentes desplazados como refuerzo a Ceuta, señalando que algunos efectivos han tenido que pernoctar en camarotes e instalaciones militares cedidas por los propios soldados ante la falta de plazas hoteleras o residenciales disponibles en la ciudad.