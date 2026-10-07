La UCO certifica los contactos de la cloaca con un clan de narcos para "quitar de en medio" a la juez Biedma

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha recogido en un informe los contactos de la cloaca del PSOE con clanes de la droga de Badajoz para actuar contra magistrada que instruyó el caso David Sánchez, Beatriz Biedma.

La magistrada tendrá que declarar este jueves como perjudicada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, precisamente por estos extremos. El juez acordó su citación tras un informe de la Fiscalía en el que apreciaban que se podrían haber cometido delitos contra ella

"No obstante, su participación podría haber ido más allá, de acuerdo con lo manifestado por Cintia Rocho en su declaración, quien habría señalado que, en relación con la Magistrada Beatriz Biedma, le habría planteado llevar a cabo una actuación de carácter físico, llegando a manifestar: "que había que eliminarla [...] que a palos aprende el burro'", señala el informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En cualquier caso, lo que sí consta es que estas actuaciones, según se refleja en la anotación manuscrita que dio origen al presente escrito, habrían sido objeto de conocimiento de, al menos, Leire, lo que vendría a reforzar la estrategia seguida por la presunta organización criminal, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente", añade al respecto.

El informe recuerda que tras hacerse pública una de las anotaciones de Leire Díez, Cintia Rocho, manifestó ser "la celsa", tal y como aparece en esas anotaciones. "En este contexto, concedió una entrevista a un medio de comunicación, en la que explicó las circunstancias a las que, según su versión, podría obedecer la misma. En el curso de dicha entrevista, señaló que dos individuos se pusieron en contacto con ella y que, tras identificarse como magistrado y abogado, le trasladaron su intención de "quitar de en medio" a la Magistrada Beatriz Biedma Rojano", recoge la UCO.

El origen de los contactos

Rocho, a raíz de una publicación realizada en un portal de Facebook que hacía referencia a una resolución familiar que afectaba a un familiar suyo y a otra publicación del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción (vinculado a Sáenz de Tejada), realizó un comentario el 8 de diciembre de 2024. "Con ocasión de dicho comentario se inició una conversación privada a través de Facebook entre Cintia Rocho y Sáenz de Tejada, constituyendo este el primer contacto entre ambos", explica la UCO.

En un momento posterior Rocho manifestó en relación a las actuaciones que se le había pedido llevar a cabo contra Biedma, que Sáenz de Tejada le dijo "que era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

"Por otro lado, cabe destacar que Cintia Rocho habría manifestado que 'José García Fernández' se le habría presentado como 'abogado y relacionado con Sáenz de Tejada, queriendo echarle una mano con las causas judiciales que tenía abiertas'. Esta circunstancia presenta una particular similitud con lo manifestado por Parra, quien, a partir de la información que le habría sido trasladada por un tercero, habría señalado que las personas que habrían realizado seguimientos a la Magistrada Beatriz Biedma se ocultarían tras perfiles falsos con la finalidad de preservar su identidad y que estas se encontrarían asistidas letradamente por Sáenz de tejada", añade la UCO más adelante.