Las huelgas generales de la democracia y la 'suerte' de Pedro Sánchez

Desde que se reinstauró la democracia en España se han celebrado diferentes huelgas generales de diferente duración y con diferentes motivos. Pero Pedro Sánchez ha tenido la suerte de que durante su mandato ninguna de las que se han convocado ha sido contra él.

El 24 de febrero de 1981, los sindicatos CCOO y UGT convocaron una huelga general de dos horas de duración tras el intento de golpe de Estado del 23-F, celebrada con diverso seguimiento durante esa misma mañana.

El 20 de junio de 1985 hubo una huelga general contra la reforma de las pensiones, gobernando Felipe González.

El 14 de diciembre de 1988, también contra Felipe González, contra el Plan de Empleo Juvenil y los recortes sociales. Ha sido la más masiva de las huelgas generales de la democracia.

El 18 de enero de 1991, CCOO, USO y CGT convocaron una huelga de 4 horas contra la Guerra del Golfo, de la que se desmarcó UGT. Fue secundada por entre 1 y 2 millones de trabajadores. También gobernaba Felipe González.

El 27 de enero de 1994, otra vez contra el socialista Felipe González, huelga general contra la reforma laboral, concretamente por los llamados contratos basura.

El 20 de junio de 2002, contra José María Aznar, huelga general contra el decretazo —reforma de la prestación por desempleo—.

El 10 de abril de 2003 se convocó una huelga general de 2 horas contra la participación de España en la Guerra de Irak, también contra Aznar.

El 29 de septiembre de 2010, huelga general contra la reforma laboral y la congelación de las pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El 29 de marzo de 2012, contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

El 14 de noviembre de 2012, por las políticas de austeridad del Gobierno de Rajoy, una convocatoria de huelga general que fue, por primera vez, a nivel europeo.

El 8 de marzo de 2018 se convocó un paro general feminista, también contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez, sin embargo, ha tenido la suerte de que las huelgas generales que se han convocado durante su mandato no han sido nunca contra él.

La primera, el 27 de septiembre de 2024, fue convocada por sindicatos minoritarios en solidaridad con Palestina y demandando poner fin al genocidio de Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales del Gobierno español y el Estado de Israel, especialmente el comercio de armas. Lógicamente, era una de las banderas del propio Ejecutivo, así que la huelga no era contra el Gobierno de PSOE-Sumar.

Al año siguiente, el 15 de octubre de 2025, los mismos sindicatos minoritarios convocaron otra huelga general por Palestina y con las mismas demandas, pese a que la convocatoria se realizó después del pacto de paz propuesto por Estados Unidos para terminar con la guerra de Gaza que se inició tras la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023. Estas dos huelgas generales pasaron sin pena ni gloria.

La tercera huelga general que se va a celebrar durante el mandato de Pedro Sánchez, aunque ya en funciones, tiene la peculiaridad de que se convoca contra la oposición, y no contra el Gobierno, para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna y tendrá lugar el 11 de noviembre, 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.