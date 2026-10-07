Los Franco subastarán 700 objetos retirados del Pazo de Meirás

Después de que en el mes de marzo el Tribunal Supremo ratificase la sentencia de la Audiencia de La Coruña que ordenaba a los Franco la devolución al Estado del histórico Pazo de Meirás, los familiares del dictador procedieron en julio a la retirada de centenares de las pertenencias que permanecían en el lugar.

Estos objetos, entre los que se encuentran muebles, fotografías, cerámicas, porcelanas y cristales, van a salir finalmente a subasta. Desde este miércoles, los bienes estarán expuestos en la sala Magna Art Auctiones, donde se realizará la puja el próximo martes 27 de octubre.

El traslado de aquellos bienes puso entonces el foco sobre qué podían llevarse los herederos del dictador y qué debía permanecer en el interior de un pazo que desde 2020 pertenece al Estado. Ahora, su llegada al mercado vuelve a abrir la controversia.

La subasta responde, según explica el director de Magna Art Auctiones, José Miguel Carrillo de Albornoz, en declaraciones recogidas por Europa Press, al "deseo" de la familia Martínez-Bordiú. La casa sostiene que todo el procedimiento se ha desarrollado con "garantías absolutas" y asegura que la operación ha contado con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia.

El catálogo completo se publicará en los próximos días, aunque la sala adelanta que entre los cerca de 700 lotes figuran muebles, cerámicas, fotografías, porcelanas, cristales y otros objetos vinculados a la familia.

Carrillo de Albornoz defiende la calidad de las piezas y su "carácter histórico", pero rebaja al mismo tiempo su importancia respecto al patrimonio que permanece en Meirás. "Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás", sostiene.

La noticia de la subasta ha provocado ya la reacción de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de La Coruña, que ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno y a la Consellería de Cultura que intervengan antes de que se produzca la venta.

La organización reclama que se realicen las inspecciones necesarias para determinar si entre las piezas existe algún bien de dominio público o sometido a un régimen especial de tutela y protección.