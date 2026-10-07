Los magistrados conservadores del TC retratan a Pumpido por la amnistía: "Rompe la arquitectura constitucional"

Los magistrados conservadores han firmado un duro voto particular contra la ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha sido apoyada por la mayoría izquierdista del Pleno. Los magistrados critican que "paradójicamente" la resolución del Tribunal de Garantías "profundiza en la ruptura de esa arquitectura constitucional".

El Pleno del TC ha amnistiado a Bassa por siete votos a cinco provocando que el magistrado instructor de la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre haya levantado las órdenes de detención contra los dirigentes separatistas prófugos de la Justicia: Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. A pesar de que la ponencia de Conde-Pumpido ha sido rebajada en sus ataques contra el Tribunal Supremo a petición de los demás magistrados, esta ha cargado duramente contra el Alto Tribunal por no amnistiar la malversación a pesar de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El voto particular al que ha tenido acceso Libertad Digital se encuentra firmado por los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejal Jorquera, César Tolosa Tribiño y José María Macías Castaño; siendo este último el encargado de la ponencia en la que se posicionaba en contra de amnistiar al exdirigente Jordi Turull. El escrito recalca, como adelantaba Libertad Digital, que la parte dispositiva de la sentencia —del TC amnistiando a Bassa— genera "una colisión institucional absolutamente injustificada e innecesaria" al ordenar al Tribunal Supremo en qué términos debe pronunciarse sobre la amnistía.

"A pesar de la aparente voluntad de rebajar el tono empleado en la ponencia asumida por la mayoría, se ha mantenido en unos términos en los que prolifera el uso de epítetos, calificativos, verbos y adverbios que, a nuestro juicio, no solo son innecesarios para la fundamentación de la decisión adoptada, sino inaceptables desde un entendimiento elemental del debido respeto institucional", explican los magistrados conservadores ante las "descalificaciones" contra el Tribunal Supremo proferidas por Conde-Pumpido.

Se refieren a expresiones como que el TS va contra "lo lógico", la "drástica contradicción" que Pumpido le achaca a sus argumentos o "razonamientos que presenten de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico".

Para los conservadores, se trata de una discusión jurídica lógica, pero entienden injustificadas las descalificaciones al Supremo. "Vaya por delante que las resoluciones impugnadas podrán ser discutibles, desde luego, pero no pueden calificarse de irrazonables, arbitrarias o incursas en error patente, que es el canon de control de razonabilidad derivado del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho", explican antes de destacar el ataque de Pumpido al TS.

En concreto, aluden a un "estilo de redacción del que se deduce una tan lamentable como inasumible animadversión o virulencia hacia la Sala Segunda del Tribunal Supremo": "Nos coloca además en una delicada situación a quienes discrepamos del criterio adoptado por la mayoría del Pleno, pues no sabemos si las expresiones empleadas por el Tribunal también son predicables de nuestra posición, como eventuales destinatarios de esas acometidas argumentales".

En este sentido, se posicionan a favor del Supremo y en contra de la ponencia de Pumpido. Para los conservadores, no ha existido por parte del Alto Tribunal ninguna vulneración del derecho a la participación política, ya que la pena que se impuso se hizo "con todas las garantías en virtud de un título judicial firme", a pesar de que posteriormente el Supremo no compartiese la voluntad del legislativo con la Ley de Amnistía.

El enriquecimiento ilícito de Puigdemont

De la misma forma, rechazan que hubiese vulneración alguna del derecho a la legalidad penal. Ambas dos se fundamentan en el criterio del TS sobre el ahorro patrimonial del que se beneficiaron los líderes separatistas al no financiar de su bolsillo el referéndum ilegal: "Es una respuesta fundada en Derecho". "Se apoyó en premisas jurídicas explícitas y en una inferencia lógico-argumental reconocible, lo que excluye que la decisión pudiere calificarse de arbitraria, irrazonable o fruto de un error patente", argumentan.

De hecho, desde el voto particular apoyan la visión del Supremo sobre el enriquecimiento ilícito que se habría dado en el ahorro patrimonial que no pagaron para cubrir sus actos políticos: "Quien dispone de unos bienes (bien en forma apropiativa o bien en forma de administración desleal) como si fueran propios ya asume un beneficio patrimonial, permitiéndole hacer uso de unos bienes sobre los que carecía de facultad de disposición alguna".

"El 'beneficio' también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, aumentando con ello la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio", sentencian.

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