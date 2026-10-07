Los médicos suspenden la huelga tras las elecciones que entierran el Estatuto Marco de Mónica García

Las organizaciones sindicales CESM, SMA y SME han decidido suspender de manera temporal la huelga indefinida que tenían previsto iniciar el próximo 28 de octubre después de la reciente convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, el comité de huelga ha dejado claro que la convocatoria sigue plenamente vigente y que no dudarán en retomar los paros de inmediato si el Ejecutivo que salga de las urnas no atiende sus demandas.

El adelanto electoral ha cambiado de forma radical el panorama, ya que la disolución de las Cortes provoca la caída automática del proyecto de Estatuto Marco que impulsaba el Ministerio de Sanidad. Ante la falta de un interlocutor político con capacidad para negociar hasta que se forme un nuevo Gobierno, las centrales médicas entienden que mantener la huelga en este momento exigiría un "enorme esfuerzo" al colectivo sin posibilidad real de lograr avances. De hecho, sostienen que "en términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado", atribuyendo este desenlace al éxito de la presión ejercida por los facultativos para frenar una norma que rechazaban.

A pesar del cambio de calendario, los sindicatos recalcan que este aplazamiento "no es un paso atrás" y mantienen firmes todas las reivindicaciones que motivaron las protestas. Entre sus exigencias principales figuran la creación de un marco normativo propio y una mesa de negociación específica para médicos y facultativos, la revisión del sistema de guardias obligatorias, un régimen de jubilación adaptado a la carga de trabajo y una clasificación profesional acorde con su cualificación y responsabilidad.

Durante este periodo de impás, las organizaciones médicas mantendrán contactos con las distintas fuerzas políticas para exigir que incluyan compromisos claros con el sector en sus programas electorales. Las demandas se trasladarán formalmente al Ejecutivo entrante tras los comicios, con la advertencia explícita de que las movilizaciones volverán a activarse si no se obtiene una respuesta satisfactoria.