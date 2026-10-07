Orriols recuerda el 7-O en el 'Parlament' y acusa a Illa de "bajarse los pantalones" ante el islam

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha utilizado su pregunta en la sesión de control del Parlamento autonómico para recordar las atrocidades perpetradas por los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.

"Hoy hace exactamente tres años los terroristas de Hamas asesinaban 1.195 judíos y secuestraban a 251 en el que fue uno de los atentados islamistas más sangrientos de la historia. Lejos de recibirlos a pedradas, el pueblo palestino los recibía como héroes y participaba de las violaciones y torturas a los civiles israelíes capturados, exhibidos igual que trofeos de guerra por las calles de Gaza. En vez de condenarlo, el PSC y sus socios de gobierno continúan hablando indecentemente de genocidio palestino en esta cámara como si Israel no tuviera derecho a salvaguardar la vida de sus ciudadanos o a recuperar los cadáveres", ha comenzado Orriols.

Financiar los túneles de Gaza en vez de hospitales en Cataluña

A continuación ha denunciado la financiación pública por parte de la Generalidad de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina), entidad denunciada por sus vínculos con el terrorismo palestino: "Montar flotillas, aplaudir a Hamas o boicotear las relaciones entre Cataluña e Israel no les parecía suficiente a ustedes. Hacía falta ir un poco más allá y financiar la yihad con nuestros dineros públicos. Desde 2004 y bajo gobiernos de Junts, ERC y del PSC se han regalado más de ocho millones de euros a la UNRWA, un organismo que ha colaborado con el terrorismo islámico palestino y que ha adoctrinado a las nuevas generaciones en el odio contra los judíos. Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia y hasta 17 países han retirado las subvenciones a 'UNRWA' después de que se haya demostrado su vínculo con Hamas. El último, Finlandia. Pero en Cataluña tenemos un gobierno empeñado en pagar túneles subterráneos en Gaza en vez de invertir en los hospitales catalanes. ¿Hasta cuándo, señor Illa?"

Visiblemente desencajado el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha llamado varias veces "demagoga" a Orriols, ha asegurado que todos los grupos de la cámara denunciaron el atentado y que también la mayoría ha denunciado el "genocidio". También ha defendido a la UNRWA y ha insinuado que Orriols recibe dinero de Israel o de alguna organización proisraelí.

"¡Viva Israel y viva Cataluña!"

En el turno de réplica, Orriols se ha mostrado especialmente dura y descriptiva: "Cráneos machacados, mutilaciones genitales, decapitaciones, violaciones grupales, bebés cocidos dentro de los microondas, familias enteras quemadas vivas... El 7 de octubre de 2023, Israel recogía tres mil bolsas con restos humanos. Algunos de ellos tan pequeños que con no pocas dificultades se podían identificar. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué cree que debería haber hecho Netanyahu? ¿Introducir el árabe y la cultura palestina en las aulas de Israel como han hecho ustedes con el árabe y la cultura marroquí en las aulas catalanas después de los atentados de Barcelona? No todo el mundo se baja los pantalones ante el islam, señor Illa. ¡Viva Israel y viva Cataluña!"

Illa ha negado que se baje los pantalones ante nadie y ha tratado de zaherir a Orriols señalado que "cuando toca defender Cataluña en el conjunto de España, usted no está. A la hora de la verdad, nos apagamos y nos escondemos. Enhorabuena". Aludía Illa al hecho de que Aliança Catalana tenga previsto no presentarse a las elecciones generales.