Óscar Puente relaciona el rechazo a los dos decretos con la muerte de Maricarmen: "Lo que es la vida..."

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha relacionado este miércoles la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid, con el rechazo en el Congreso de los dos reales decretos leyes sobre vivienda impulsados por el Gobierno.

Puente ha publicado en su cuenta de X un vídeo del momento en el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció el pasado viernes que uno de los reales decretos leyes había quedado derogado tras no obtener los apoyos suficientes de la Cámara. El ministro ha acompañado las imágenes únicamente con un mensaje: "Lo que es la vida...".

Lo que es la vida… pic.twitter.com/Lu1DnaACFK — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 7, 2026

La publicación ha llegado horas después de conocerse el fallecimiento de Maricarmen Abascal en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde que fue desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre. La mujer fue sacada en camilla del piso del distrito madrileño de Retiro en el que había vivido durante siete décadas.

PP, Vox y Junts tumbaron los decretos

El Congreso rechazó el pasado 2 de octubre los dos reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros en materia de vivienda. Los textos fueron tumbados con los votos contrarios de PP, Vox y Junts.

El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, incluía, entre otras medidas, un régimen temporal de suspensión de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, además de medidas fiscales, limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda y cambios destinados a reforzar la protección de los arrendatarios.

El segundo, el Real Decreto-ley 27/2026, estaba centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Ambos quedaron formalmente derogados el 2 de octubre después de las votaciones del Congreso.

Los dos textos habían sido aprobados por el Gobierno después de que el desahucio de Maricarmen provocara una fuerte movilización social. De hecho, las normas llegaron a ser conocidas como el "decreto Maricarmen", aunque finalmente el Ejecutivo dividió las medidas en dos reales decretos leyes para tratar de facilitar su convalidación parlamentaria.