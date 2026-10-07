Page apunta a Puigdemont y a los que pactaron la amnistía: "Solo puede terminar humillándolos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, solo puede terminar "humillando" a quienes participaron en el acuerdo que permitió la amnistía. Sus declaraciones se producen después de que el Tribunal Constitucional avalara su aplicación y el Tribunal Supremo levantara la orden de detención que pesaba sobre el político catalán.

García-Page ha lanzado este mensaje durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), celebrada en Toledo. En su intervención, ha pedido a Puigdemont que "pierda toda esperanza" de hacer sentir "humillados" a los españoles y a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

"Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía", ha afirmado el presidente castellanomanchego. Page ha añadido que "la inmensa mayoría de los españoles no la hemos aceptado moralmente" y ha asegurado que, por ello, no se dejarán llevar por "ningún tipo de mercadeo".

El presidente autonómico se ha referido a Puigdemont como "el fugado retornado" y ha situado sus palabras en el nuevo escenario abierto tras el aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de la amnistía.

Puigdemont ya puede regresar a España

Las declaraciones de García-Page llegan un día después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía y el Tribunal Supremo levantara la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont.

El expresidente catalán puede así regresar a España. García-Page ha aludido a esta posibilidad al asegurar que Puigdemont "sería bien recibido" si hubiera querido acudir a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo, porque "ya podría venir".

La Constitución cumple 50 años

Durante su intervención, García-Page también ha hablado de la próxima celebración de los 50 años de la Constitución española. El presidente castellanomanchego ha defendido que los preparativos deben comenzar con antelación.

"Es bueno que este país tenga a gente que se encargue de preparar los 50 años de la Constitución española, no sea que, entre dimes y diretes, nadie caiga en la cuenta de que, dentro de nada, y hay que empezarlo a preparar desde ya, hay que celebrar por todo lo grande la Constitución española", ha señalado.

Page se ha mostrado convencido de que no todo el mundo participará en esa celebración y ha incluido entre esas personas a Puigdemont: "Estoy seguro de que no todo el mundo la va a celebrar. Sin duda, por ejemplo, el fugado retornado, es seguro", ha afirmado.