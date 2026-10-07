Piden al Supremo que se mantengan "íntegramente" las medidas cautelares contra la Ley de Nietos para el 29-N

El partido Iustitia Europa ha respondido al auto de este lunes del Tribunal Supremo pidiendo que se mantengan íntegras las medidas cautelares para frenar los efectos en el censo electoral de la polémica Ley de Nietos en las próximas elecciones convocadas por Pedro Sánchez el 29 de noviembre.

Este lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dio un plazo "improrrogable" de 48 horas a las partes involucradas en este proceso, incluidas la Junta Electoral Central y la Abogacía del Estado, para que se pronuncien acerca de los escritos presentados por Iustitia Europa y Vox preguntando por el alcance de las medidas cautelares de cara a las próximas elecciones generales.

La formación responde ahora al Supremo y pide que se "acuerde mantener íntegramente la vigencia y eficacia de las medidas cautelares acordadas por Auto de 10 de septiembre de 2026, declarando que la imposibilidad actual de individualización de los potenciales afectados , reconocida por la propia Administración y derivada de la ausencia en el Registro de Matrícula Consular y en el CERA de información sobre la concreta vía de adquisición de la nacionalidad, que obliga al examen individual de 168.896 expedientes, no puede operar como fundamento para su nulidad", según se desprende del escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De esta manera, Iustitia Europa también ha pedido que se desestime el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado y que se mantengan las medidas cautelares.

El partido explica que el informe de la Dirección General de Asuntos Consulares aportado por la Abogacía del Estado a la causa reconoce la "imposibilidad para determinar a través de las herramientas informáticas disponibles la vía de adquisición de la nacionalidad española".

"En este procedimiento, convertir la individualización de 168.896 expedientes en presupuesto de validez de la relación procesal supondría exigir al Tribunal aquello que la Administración responsable de la información registral y censal reconoce que ni siquiera puede realizar mediante sus herramientas ordinarias", critica el escrito.

"De este modo, la Administración pretende que la ausencia de una información que ella misma reconoce no haber integrado en sus sistemas se proyecte sobre la validez y eficacia de la tutela judicial obtenida frente a su actuación", añade.