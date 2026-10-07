Salen a subasta cerca de 700 bienes que la Familia Franco ha retirado del Pazo de Meirás

La subasta tendrá lugar el próximo 27 de octubre y en ella los interesados podrán pujar por los cerca de 700 objetos que los Franco han retirado del Pazo de Meirás, después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia de La Coruña que ordenaba a los nietos del dictador devolver al Estado este inmueble. Objetos que se encuentran expuestos en la sala Magna Art Auctions de Madrid, donde se realizará la puja, y donde pueden ser visitados.

Al respecto ha explicado el director de la subasta que la operación se ha realizado con "garantías absolutas" y que cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia.

La CRMH pide medidas de verificación

Aun así, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de La Coruña ha comunicado que ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Consejería de Cultura que adopten medidas frente a la puja. Concretamente exigen verificar "la condición de bienes de dominio público o sujetos a otro régimen legal de tutela y protección" y que, de darse el caso, se acuerden las medidas legales correspondientes para "impedir la enajenación de dichos bienes".

Esta asociación, que tras conocer la subasta tachó de "expolio" la retirada de estos objetos, ha defendido además que los Franco, con la "colaboración pasiva" de la Xunta de Alfonso Rueda, siguen "incumpliendo" las determinaciones al respecto de la visita pública del pazo, ahora de propiedad estatal.