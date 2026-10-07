Susana Díaz pide votar a Sánchez: "Soy del PSOE como soy del Betis y lo votaré siempre"

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista hasta la convocatoria de elecciones, ha pedido el voto para el PSOE y ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "mejor candidato" que puede tener Ferraz en estos momentos para los comicios anticipados del próximo 29 de noviembre aunque afirma no estar de acuerdo con él en "muchas cosas".

En Boca de Todos Susana Díaz mandó un recado a los socialistas que no votarán o lo harán en blanco diciendo que ella va a votar a Sánchez porque es del PSOE. "Lo haré al margen de quien encabece la candidatura. Esto es como que soy del Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane el Betis. Pues igual, yo quiero que gane al margen de quien en cada momento esté al frente de la organización".

"Cuando no estoy de acuerdo, presento proyectos alternativos. A veces se gana, a veces no, pero yo votaré al PSOE con independencia de quien esté al frente", insiste Susana Díaz, que asegura que nunca cambiará el sentido de su voto. "Respeto a otros compañeros que piensan de otra forma, pero yo vivo mi militancia así", añade.

La expresidenta de Andalucía ha celebrado que el jefe del Ejecutivo haya adelantado las elecciones generales diez meses antes de terminar la legislatura ya que a su juicio, este mandato de Sánchez estaba siendo "la muerte a pellizcos" para el PSOE.

Susana Díaz se sigue aferrando al PSOE y a Sánchez, no como otros socialistas cercanos a Felipe González. Por ejemplo, hace unas escasas semanas, el exministro socialista José Luis Corcuera aseguró que votará al Partido Popular después de afirmar que "Sánchez nos engañó, votaré el mal menor", ya que "Sánchez no tiene limites para permanecer en la Moncloa", refiriéndose a que es capaz de cualquier maniobra.