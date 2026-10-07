Vox recuerda las palabras de Maricarmen: "La responsabilidad es de Pedro Sánchez"

Vox ha vuelto a poner el foco en las desgarradoras declaraciones de Maricarmen tras confirmarse la trágica noticia de su fallecimiento. A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), el partido liderado por Santiago Abascal ha querido rendir homenaje a su memoria recordando la contundencia con la que la víctima señaló de manera directa al presidente del Gobierno: "La responsabilidad es de Pedro Sánchez".

Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quien… pic.twitter.com/ognpXgN8Pc — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 7, 2026

Desde la formación política han denunciado la inacción y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante situaciones dramáticas como la vivida por Maricarmen. Con la difusión de sus palabras, Vox busca subrayar lo que considera una flagrante dejación de funciones por parte del Gobierno central y exigir responsabilidades políticas ante los ciudadanos.

"No olvidamos sus palabras ni el dolor de su familia. Es momento de que dejen de mirar hacia otro lado y asuman las consecuencias de sus decisiones", han manifestado desde la cuenta oficial de la formación.

La publicación ha generado una rápida oleada de reacciones en las redes sociales, donde miles de usuarios y simpatizantes han compartido el mensaje reabriendo el debate sobre la gestión de Moncloa y apoyando las exigencias de justicia e imputación de responsabilidades expresadas por Vox.