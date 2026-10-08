Anticorrupción pospone pedir la imputación del PSOE: ve indicios pero todavía es "prematura"

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón ha informado al juez de la Audiencia Nacional en contra de imputar al Partido Socialista como persona jurídica en el caso de las cloacas del PSOE al considerar que es pronto en el proceso judicial; si bien destaca que hay indicios que apuntan al beneficio del partido, por lo que no descarta la imputación más adelante.

Pedraz pidió a la Fiscalía que informara sobre la petición del PP, que solicitaba imputar al PSOE en el caso. La imputación del PSOE como persona jurídica ha rodeado durante los últimos meses al caso de las cloacas socialistas, ya que los indicios apuntan a que Ferraz financió las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez. Según adelantaron fuentes fiscales a Libertad Digital, la imputación del partido que lidera Pedro Sánchez se debe decidir en cuanto a lo recogido en el artículo 31 bis del Código Penal, que dicta que el PSOE puede ser imputado si hubiese un beneficio directo o indirecto de la presunta actividad penal.

Según ha podido saber Libertad Digital mediante fuentes fiscales, Anticorrupción entiende que existen indicios que apuntan hacia el partido como persona jurídica, pero considera que pedir su imputación ahora sería tomar una decisión "prematura" en el proceso judicial. Estas fuentes precisan que existen indicios, pero que es prematura la imputación y que antes de acordarlo deben practicarse las diligencias pendientes, entre ellas la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y supuesto líder de la cloaca socialista.

La clave para imputarlo: el beneficio

Como adelantaban fuentes fiscales a Libertad Digital, la imputación del PSOE como persona jurídica se encuentra sobre la mesa de los despachos del Juzgado Central de Instrucción Número 5 desde hace semanas. La clave estaría en la consideración que el juez Pedraz haga sobre el supuesto beneficio, ya sea de forma directa o indirecta, que el partido pudiese obtener de las prácticas ilícitas de Leire Díez. "Hay que ver si Leire ha actuado por cuenta del partido, pagada por su estructura jurídica, que parece que sí", ahondaban estas fuentes.

"Que Leire se presentase como una emisaria del partido no ayuda", precisaba otra fuente jurídica al ser preguntada si cree que el juez resolverá la situación con la imputación del partido que lidera Pedro Sánchez. Esta añadía que el juez podría entender que la intención de dinamitar las causas judiciales que afectaban a sus mandatarios estaría buscando un beneficio indirecto para las siglas del PSOE, es decir, para el partido como persona jurídica.