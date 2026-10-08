Begoña Gómez no podría figurar en las listas del PSOE según el Código Ético del partido y la reglamentación estatutaria

La posibilidad de que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, forme parte de las listas del PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de la que informó Libertad Digital hace un año, se ha vuelto a suscitar este jueves, cuando la ministra Elma Saiz no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia en una entrevista en RNE. El objetivo de incluirla en las listas es que, si resultara elegida, sería aforada, y mientras mantuviera el escaño, las causas penales contra ella corresponderían a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Además, gozaría de inmunidad parlamentaria y no podría ser inculpada o procesada sin la autorización previa del Congreso. Posteriormente, Ferraz ha desmentido la noticia, que ha calificado de bulo.

No obstante, y de acuerdo con la reglamentación estatutaria y el Código Ético actual del PSOE, contar con un auto firme de apertura de juicio oral constituye una incompatibilidad directa para ser designado o figurar como candidato en sus candidaturas electorales.

El artículo 5.9 del Código Ético del PSOE establece explícitamente que la línea roja para apartar a cualquier militante de la representación política es el auto de apertura de juicio oral.

Mientras una causa penal se encuentre en fase de investigación o instrucción —lo que formalmente se conoce como estar "investigado" o "imputado"—, los estatutos no imponen de forma automática un veto para formar parte de una lista electoral o mantener el cargo. Es el propio partido el que cuenta con la potestad de valorar la gravedad del caso de manera individualizada. Pero un auto firme de apertura de juicio oral constituye una incompatibilidad directa para ser designado o figurar como candidato en sus candidaturas electorales, situación en la que se encuentra en estos momentos Begoña Gómez, a la que el juez Peinado abrió juicio oral el pasado 21 de septiembre.

El artículo 1.1 del Código Ético establece explícitamente que sus disposiciones y principios obligan tanto a los cargos públicos y orgánicos como a "todos aquellos y aquellas que vayan en una lista electoral como candidato o candidata", sin hacer distinción entre militantes e independientes.

En el articulado relativo a la elaboración y homologación de candidaturas —Título V y Anexos sobre régimen de listas electorales del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales— se exige a todos los integrantes de las listas someterse a los criterios de idoneidad, incompatibilidad y ética aprobados por el partido. Entre esos criterios estaría que la apertura de juicio oral constituye una incompatibilidad directa para ser designado o figurar como candidato en sus candidaturas electorales.

Por último, el instrumento clave es el Documento de Aceptación de Candidatura y Compromiso Socialista, un instrumento jurídico-administrativo que vincula a todo candidato, militante o independiente, y que debe firmar para que la lista sea homologada por los órganos del partido. Una declaración que asume expresamente el cumplimiento del Código Ético del PSOE y en la que se certifica no estar incurso en los supuestos de incompatibilidad que impiden ser candidato, incluyendo la cláusula 5.9 del Código Ético.