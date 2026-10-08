Biedma declara que se sintió "perseguida": se hicieron pasar por su hermano para preguntar por sus hijos en el colegio

La juez que instruyó la causa contra David Sánchez, Beatriz Biedma, ha declarado esta mañana ante el juez Pedraz que se sintió "perseguida" por las cloacas del PSOE. En concreto ha relatado varias situaciones en las que personas que no conocía estaban preguntando por ella. Una de estas fue que alguien se hizo pasar por su hermano, sin tener ella ningún hermano varón, para preguntar por sus hijos en el Colegio.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó la decisión de aceptar la personación de Biedma como acusación particular en la causa por la que se investigan las maniobras de la presuntas maniobras de la cloaca para obstaculizar los procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Pedraz considera que la magistrada es perjudicada de al menos un delito de calumnias aunque no descarta otros delitos.

Según ha podido saber Libertad Digital, la juez de Badajoz ha declarado sufrió "angustia" durante unos meses en los que habría estado en el foco de las cloacas del PSOE. En estos, vivió distintas situaciones que la hicieron sentirse "perseguida". En una de ellas, al llegar al colegio de sus hijos, el personal docente le dijo que había estado allí su hermano preguntando por sus hijos; a pesar de que ella no tiene ningún hermano varón.

De la misma forma, ha relatado que en otra ocasión llegó a otro lugar al que acudía habitualmente y el personal le dijo que había estado allí su sectrario preguntando si ella iba a estar de nuevo al día siguiente a la misma hora. Biedma no tiene secretario.

Contactos de la cloaca con clanes de Badajoz

La UCO ha recogido en un informe los contactos de la cloaca socialista con clanes de la droga de Badajoz para actuar en contra de la magistrada Biedma. Es un "puto grano en el culo, hay que eliminarla", recoge la UCO sobre uno de los comentarios del exmagistrado Sáenz de Tejada sobre la juez.

En cuanto a las actuaciones de el exmagistrado sobre la juez la UCO precisa que "podría haber ido más allá, de acuerdo con lo manifestado por Cintia Rocho en su declaración, quien habría señalado que, en relación con la Magistrada Beatriz Biedma, le habría planteado llevar a cabo una actuación de carácter físico, llegando a manifestar: "que había que eliminarla [...] que a palos aprende el burro'".

Lo que sí que precisa la UCO es que estas actuaciones habrían sido conocidas por la propia Leire Díez, según se desprende de las anotaciones manuscritas en su agenda. "Lo que vendría a reforzar la estrategia seguida por la presunta organización criminal, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE", explica la UCO.