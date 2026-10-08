Carlos Cuesta denuncia el uso político de la muerte de Maricarmen para adelantar las elecciones

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, a denunciar lo que considera una campaña de instrumentalización política de la muerte de Mari Carmen, la mujer de 87 años cuyo caso ha provocado movilizaciones contra las políticas de vivienda de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El periodista sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos de izquierda han utilizado este fallecimiento para impulsar una estrategia de agitación social vinculada al adelanto electoral y desviar la atención de las investigaciones por presunta corrupción que afectan al entorno socialista.

Según ha expuesto Cuesta, el Ejecutivo habría buscado un caso de desahucio que permitiera dirigir las protestas contra el Partido Popular, especialmente contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. "De los 64, 67 hasta 70 desahucios que hay por día se eligió uno", ha afirmado, antes de relacionar esta supuesta decisión con el avance de distintas investigaciones judiciales.

El periodista ha señalado tres asuntos que, a su juicio, explicarían la urgencia de Sánchez por convocar elecciones: las investigaciones sobre una presunta estructura clandestina, las sospechas de financiación ilegal del PSOE y el caso que vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Plus Ultra y Venezuela.

"Los tres casos avanzan muy rápido para los planes que tenía Pedro Sánchez", ha asegurado Cuesta, quien considera que las investigaciones podrían confluir en una presunta financiación irregular del Partido Socialista relacionada con operaciones de petróleo venezolano.

En este contexto, el presentador ha sostenido que Sánchez necesitaba cambiar el foco de la actualidad política. "Decisión que se toma, hay que convocar elecciones", ha resumido, atribuyendo al presidente una estrategia deliberada para transformar el debate sobre la vivienda en una campaña de confrontación contra la derecha.

Los casos ignorados de Hospitalet

Uno de los principales argumentos del editorial ha sido la comparación entre el caso de Mari Carmen y otros fallecimientos relacionados con situaciones de desahucio en Hospitalet de Llobregat, municipio gobernado por el PSC.

Cuesta ha recordado el caso de Olga, una mujer con dos hijas, una de ellas menor de edad, que se suicidó después de haber sido desahuciada. Según su relato, la afectada había acudido incluso al Parlamento catalán para solicitar ayuda y denunciar públicamente su situación.

El periodista también ha mencionado a un hombre de unos 60 años que vivía en un local comercial y que se quitó la vida después de recibir una comunicación de desahucio, antes de que este llegara a ejecutarse.

A juicio de Cuesta, estos episodios no recibieron la misma atención política porque ocurrieron en una localidad y una comunidad autónoma gobernadas por los socialistas.

"Olga no nos vale, ni caso a Olga", ha afirmado el presentador al recrear la supuesta selección de los casos por parte de la izquierda. En cambio, ha sostenido que la muerte de Mari Carmen reunía las condiciones necesarias para impulsar las movilizaciones: "Era en Madrid, Madrid, Almeida, Ayuntamiento y, sobre todo, Madrid, Comunidad, Isabel Díaz Ayuso".

Cuesta considera que esta diferencia de trato demuestra que el objetivo de las protestas no sería resolver el problema de los desahucios, sino responsabilizar políticamente a los gobiernos del PP.

Las alternativas ofrecidas a Mari Carmen

El presentador ha dedicado buena parte de su intervención a reconstruir la situación residencial de Mari Carmen y las alternativas que, según ha explicado, recibió antes de fallecer.

Cuesta ha señalado que la mujer llevaba 71 años viviendo en una vivienda sometida al régimen de renta antigua, un sistema que limitaba las posibilidades de los propietarios de actualizar el alquiler.

Según su relato, Mari Carmen había permanecido en el inmueble durante más de diez años adicionales al plazo que legalmente podían exigirle los propietarios. El periodista ha defendido que estos permitieron voluntariamente que continuara residiendo allí pese a no estar obligados a hacerlo.

"Porque fueron buenas personas. Punto final", ha afirmado al referirse a los dueños de la vivienda, a quienes ha presentado como perjudicados por una campaña de acusaciones y amenazas.

Cuesta ha explicado que los propietarios ofrecieron a Mari Carmen distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de comprar la vivienda por la mitad de su precio y posteriormente alquilarla por el 60% de su valor de mercado. Ninguna de estas propuestas llegó a materializarse, según su versión.

También ha recordado que la mujer remitió una carta a Pedro Sánchez en noviembre de 2025 solicitando ayuda para resolver su situación. El periodista ha reprochado al presidente que no ofreciera una solución.

"¿Y saben lo que hizo Pedro Sánchez? Nada, lo que hace siempre", ha denunciado, vinculando esa supuesta falta de respuesta con el hecho de que entonces no existía, según su interpretación, un interés electoral en el caso.

El editorial también ha abordado la intervención de las administraciones madrileñas. Cuesta ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid ofreció a Mari Carmen una vivienda social, mientras que la Comunidad de Madrid puso a su disposición una plaza gratuita en una residencia de Alcalá de Henares.

Ambas alternativas fueron rechazadas, según el relato del periodista, quien ha cuestionado el papel desempeñado por el Sindicato de Inquilinas en las decisiones adoptadas.

"No le gustaba a ella o no le gustaba al Sindicato de Inquilinas", ha planteado, antes de acusar a la organización de haberse convertido en representante y promotora de la campaña en torno a la anciana.

Cuesta ha insistido en que la responsabilidad de garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables corresponde a las administraciones públicas y no debe recaer exclusivamente sobre propietarios particulares.

"La protección social se hace con cargo a impuestos y cotizaciones sociales, no con cargo a los hombros privados", ha defendido.

Críticas a Más Madrid

Durante el editorial, Cuesta ha reproducido declaraciones de las dirigentes de Más Madrid Manuela Bergerot y Rita Maestre, a quienes ha acusado de alimentar una campaña de señalamiento tras la muerte de Mari Carmen.

Bergerot había afirmado que la anciana murió "por culpa de dos miserables que han puesto el beneficio económico por encima de la vida de una persona". Por su parte, Maestre había anunciado su intención de señalar a quienes consideraba responsables de uno de los episodios más crueles de la historia reciente del país.

El presentador ha respondido directamente a ambas dirigentes y les ha atribuido parte de la responsabilidad de la crisis habitacional.

"¿Quieren señalar a alguien? Mírense al espejo y señálense", ha espetado.

Asimismo, ha denunciado que los propietarios de la vivienda han sufrido amenazas, escraches en sus oficinas y el envío de cucarachas, además de recibir mensajes intimidatorios en sus contestadores telefónicos.

Entre las amenazas que ha mencionado figuran expresiones como "Vais a sufrir" y "Os va a pasar lo que a Mari Carmen".

Cuesta ha criticado que quienes, según su relato, habían permitido a la anciana permanecer durante años en el inmueble en condiciones ventajosas estén siendo ahora acusados de provocar su muerte.

La crisis de la vivienda

El editorial también ha incluido una crítica general a las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno y los partidos de izquierda.

Cuesta ha señalado que las dificultades de acceso a una vivienda afectan especialmente a los jóvenes, que, a diferencia de generaciones anteriores, ya no pueden plantearse con facilidad la compra de un inmueble y encuentran obstáculos incluso para alquilar.

"Yo en estos momentos no encuentro ni una sola persona joven que te hable de comprar", ha afirmado, atribuyendo esta situación a las políticas socialistas y comunistas.

El periodista ha citado una tasa de emancipación juvenil del 14% y ha asegurado que la presión fiscal, las restricciones administrativas y la protección de los ocupantes ilegales han contribuido a reducir la oferta de alquiler.

También ha sostenido que más de 400.000 viviendas han salido del mercado del alquiler y que la escasez de oferta provoca que decenas de interesados compitan por un mismo inmueble, impulsando los precios.

En relación con las promesas del Gobierno, Cuesta ha cuestionado el compromiso de Sánchez de impulsar 182.000 viviendas y lo ha contrapuesto al déficit habitacional de 750.000 inmuebles que ha atribuido a estimaciones del Banco de España.

"¿Dónde están las 182.000 viviendas que prometió?", ha preguntado, al tiempo que ha defendido que la Comunidad de Madrid concentra el 47% de las viviendas sociales construidas, según las cifras que ha manejado durante su intervención.

El presentador también ha asegurado que durante el mandato de Sánchez se han producido 275.000 desahucios sin que el Ejecutivo haya solucionado el problema estructural de acceso a la vivienda.

A su juicio, España necesitaría construir más de 350.000 viviendas anuales, frente a las aproximadamente 80.000 o 100.000 que, según sus cifras, se están promoviendo algunos años.

Cuesta ha extendido sus críticas a la situación de las pensiones y de la Seguridad Social, cuya deuda ha cifrado en 136.000 millones de euros, frente a los 38.000 millones que, según ha afirmado, acumulaba cuando Sánchez llegó al Gobierno.

El periodista ha advertido de que las dificultades para ahorrar y acceder a una vivienda podrían convertir a los jóvenes actuales en una generación especialmente vulnerable cuando alcancen la jubilación.

Una campaña marcada por la agitación

En la parte final de su intervención, el director de La Noche de Cuesta ha vinculado las movilizaciones por Mari Carmen con una estrategia de confrontación política que, según su interpretación, busca mejorar las perspectivas electorales de Pedro Sánchez.

El periodista ha cuestionado que las protestas se concentraran frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pese a las alternativas habitacionales que, según ha explicado, habían ofrecido las administraciones madrileñas.

"Lo importante era caldear, quemar las calles, agitar, tensionar", ha afirmado.

Cuesta también ha relacionado esta supuesta estrategia con las dudas sobre el impacto electoral de la denominada ley de nietos y los 500.000 votos que, según sus estimaciones, podrían estar en juego.

A su juicio, el presidente necesita mantenerse en el poder para protegerse de las investigaciones judiciales sobre su entorno. En este sentido, ha vuelto a mencionar las presuntas tramas clandestinas y ha lanzado graves acusaciones sobre supuestos contactos con organizaciones del narcotráfico para intimidar o atentar contra jueces, extremos que ha presentado como parte de su denuncia política.

El periodista ha advertido de que el recurso a calificativos como "asesinos" contra adversarios políticos supone una estrategia de deshumanización que puede deteriorar la convivencia democrática.

Para ilustrar lo que considera un doble rasero en el tratamiento de los problemas de vivienda, también ha mencionado el caso de Ricardo Vila, un hombre que, según ha relatado, lleva tres años viviendo en una furgoneta frente a su propia casa después de que sus inquilinos dejaran de pagarle y permanecieran en el inmueble.

Cuesta ha explicado que Vila dispone de una pensión de 450 euros y percibía anteriormente 600 euros mensuales por el alquiler de la vivienda, una situación que ha contrapuesto a la atención política recibida por Mari Carmen.

Como solución general a la crisis habitacional, el presentador ha defendido aumentar la construcción, reducir impuestos y eliminar trabas burocráticas, administrativas y medioambientales que, a su juicio, dificultan la promoción de nuevas viviendas.

Finalmente, ha advertido de que la campaña electoral estará marcada por un elevado nivel de confrontación.

"Prepárense para una campaña donde el calificativo normal para todo el que piensa distinto de la extremísima izquierda y de la extrema izquierda es asesinos", ha concluido.