Cayetana Álvarez de Toledo propone una lista a Sánchez tras el rumor de que podría estar Begoña Gómez

Tras el adelanto electoral al 29 de noviembre, los partidos están ya inmersos en los preparativos. En medio de las maniobras, del diseño del equipo electoral e incluso de la búsqueda contrarreloj de candidato en el caso de los herederos de Sumar, ha provocado estupor la noticia publicada por Vozpópuli de que Pedro Sánchez podría estarse planteando colocar a su mujer, Begoña Gómez, en las listas.

La jugada buscaría por un lado dilatar el juicio por jurado popular al que se enfrentará Begoña Gómez en breve, con un hipotético aforamiento. Por otro lado, el PSOE vería a Gómez, sorprendentemente, como un revulsivo electoral dentro de la estrategia de presentar los procesos que afectan a la familia del presidente como una conspiración en su contra sin base real. En este contexto, Gómez sería candidata explotando su victimismo y convertida en el rostro de la supuesta conjura judicial contra los logros del sanchismo.

Lista del PSOE.

Cremallera, como marca la ley. 1. Pedro Sánchez

2. Begoña Gómez

3. José Luis Rodríguez Zapatero

4. Leire Díez

5. David Sánchez (alias Maestro Azagra)

6. Jéssica

7. José Luis Ábalos

8. Nicoleta

9. Álvaro García Ortiz

10. Miss Asturias

11. Santos Cerdán

12.… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 8, 2026

Una hipotética decisión que llega tras conocerse, como publica LD, que será Moncloa quien controle la campaña socialista con Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia, como figura esencial.

La mera posibilidad de que el PSOE se plantee contar con la imputada Begoña Gómez compartiendo lista con su esposo ha provocado reacciones como la de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha mofado de la futura lista socialista, "cremallera, como marca la ley", alternando hombres y mujeres de entre la nutrida lista de imputados e investigados del entorno de Sánchez y el partido y sugiriendo nombres como las novias de Ábalos, la asesora de Gómez en Moncloa o incluso Delcy Rodríguez.

Esta sería la lista que la portavoz popular propone al PSOE:

1. Pedro Sánchez

2. Begoña Gómez

3. José Luis Rodríguez Zapatero

4. Leire Díez

5. David Sánchez (alias Maestro Azagra)

6. Jéssica

7. José Luis Ábalos

8. Nicoleta

9. Álvaro García Ortiz

10. Miss Asturias

11. Santos Cerdán

12. Isabel Pardo de Vera

13. Koldo García

14. Cristina Álvarez

15. Paco Salazar

16. Delcy Rodríguez

17. Tito Berni