El audio de la cloaca del PSOE maniobrando para "no focalizar" la investigación de Hacienda sobre el hermano de Sánchez

Libertad Digital publica en exclusiva el audio de la cloaca del PSOE maniobrando para "no focalizar" la investigación de Hacienda sobre el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, David Sánchez.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instruyó el caso contra David Sánchez y llegó a investigar un posible fraude fiscal. No obstante, finalmente sólo fue procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias y condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Durante la citada investigación, la juez Biedma tomó declaración a tres altos cargos de Hacienda por no firmar el informe que exoneraba al propio David Sánchez. Precisamente, la magistrada declara este jueves como perjudicada en el caso de las cloacas del PSOE que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El grupo de WhatsApp de la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso LD, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Biedma hiciera lo propio contra el hermano de Sánchez. Este chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de violencia de género contra su exmujer. Precisamente, Sáenz de Tejada se convirtió en el principal ariete contra la juez Biedma en Badajoz.

El 15 de septiembre de 2024, Luis Sáenz de Tejada envía un audio al chat secreto de WhatsApp de la cloaca del PSOE: "Buenos días. Voy a hablar así mejor porque si no es un lío. Bueno, es un lío, no, es más coñazo. Mira, hay una cosa que os comento para que lo valoréis y lo tengáis en cuenta, por si sí o si no, pero creo que puede ser interesante".

"Como ya os conté, existe una causa, realmente dos causas, en Badajoz también, en donde está como perjudicada la hacienda tributaria, la agencia tributaria, perdón, por varios millones de euros que unos laboratorios de Badajoz, de un tío conocido de Badajoz, hermano de un consejero de la Junta de Andalucía, estafó a varias personas, entre ellos a la agencia tributaria. Las personas son bancos", añadía.

"Este asunto ha llegado a los jueces de siempre también y lo tienen totalmente paralizado, totalmente paralizado. Y se dan dos cosas también muy curiosas. Se ha personado la cuñada de uno de los jueces en una de las causas, que es veterinaria, no se sabe muy bien qué pinta en una causa de blanqueo y demás. Y por otro lado, a la otra jueza, al suegro, ha fallecido hace poco y le han aparecido 400.000 euros en la cuenta, que no son muy detectables dónde pueden venir. Era electricista. Eso lo cuenta la familia directa. O sea, que no son… Lo que no sé concretar es de dónde viene o no el dinero, evidentemente, pero eso es un hecho objetivo", subrayaba.

"Entonces, como es un tema de la agencia tributaria y como, por otro lado, lo otro de este hombre (David Sánchez), el trasfondo sería una supuesta defraudación, no sé si consideráis que sería, a lo mejor, bueno que me personara también ahí cómo y contar el tema de que es todo por el tema de que el Estado, qué tal, revisar todas estas cosas raras que están pasando en relación a intereses comunes de todos, para no focalizar tanto, a lo mejor, en la otra causa", destacaba.

"Pero bueno, simplemente os doy la información para que lo valoréis y lo tengáis en cuenta. Es muy interesante, creo, porque están totalmente paradas desde hace dos años las causas. De hecho, uno de los jueces se abstiene porque está la cuñada metida como perjudicada, pero luego, por otro lado, le toma declaración estando abstenido. Es una cosa más de las que pasan allí y son bastantes millones de euros de la agencia tributaria y, curiosamente, las defensas del estafador las llevan exabogados del Estado o abogados del Estado en excedencia, cosa que también es bastante curiosa", continuaba.

"Bueno, ahí os dejo la información para que la valoréis y decidáis lo que consideréis. A mí me da igual, pero entiendo que es información valiosa para usar ahora o en otro momento y hay una conexión directa con un consejero de la Junta Andalucía del PP", concluía.

"Está muy bien visto"

Tras el audio de Sáenz de Tejada, contestaba Leire Díez: "Me parece perfecto, Luis. Mil gracias". Por su parte, Pérez Dolset hacía lo propio: "A mí también. Creo que está muy bien visto".

A continuación, Sáenz de Tejada concluía la conversación y enviaba una foto de una de las resoluciones de la causa en la que planteaba personarse en Badajoz: "Este es el procedimiento. El juez toma declaración a su cuñada ( hermana de su mujer, también jueza de Badajoz! Además llevaba abstenido en el procedimiento dos meses!!!!".

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