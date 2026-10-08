El 'Chato': el alias que destapó la estafa de un visitador médico vendiendo muestras gratuitas en Wallapop

Un laboratorio farmacéutico despide a un visitador médico tras descubrir que vendía muestras gratuitas en Wallapop. El trabajador utilizaba la plataforma de compraventa para comercializar cosméticos y cremas de gran valor etiquetados como "probador", apoyándose en su propio hijo para realizar la distribución.

El curioso alias que levantó la liebre

La alarma saltó dentro de la compañía cuando un ejecutivo detectó un perfil en Wallapop bajo el pseudónimo de "Chato". Este usuario ofrecía de manera recurrente artículos exclusivos del laboratorio farmacéutico que únicamente se distribuyen en formato de muestra para profesionales de la salud.

Ante la sospecha de una filtración interna, el departamento de Recursos Humanos de la empresa decidió contratar a un detective privado para esclarecer el origen de los productos.

Una investigación con trampa y entrega familiar

El profesional de la investigación comenzó las pesquisas realizando una compra de prueba a través de la aplicación. Al recibir el paquete con la crema, el detective constató que el remitente del envío postal operaba bajo el nombre de "Gerónimo" y su domicilio coincidía exactamente con la vivienda del visitador médico de la compañía.

Los seguimientos posteriores demostraron el funcionamiento de la trama familiar: mientras que el empleado custodiaba la mercancía y gestionaba las ventas online, su hijo era el encargado de realizar los contactos finales y los envíos logísticos a los clientes.

Despedido de manera fulminante

El caso llegó a los tribunales tras el despido fulminante del trabajador. La justicia ha respaldado la decisión de la empresa al considerar probado que existió una "transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza". Aunque la defensa argumentaba la implicación del hijo de forma independiente, las pruebas demostraron que era el propio visitador médico quien organizaba el canal de venta y disponía del material del laboratorio.