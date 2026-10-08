El Estado Mayor de la Guardia Civil pide a sus agentes que voten por correo en las próximas elecciones

El Estado Mayor de la Guardia Civil ha remitido a sus unidades una instrucción en la que pide a los agentes que ejerzan el voto por correo para garantizar el derecho al sufragio sin comprometer los servicios previstos durante la jornada electoral. Y es que los números del Instituto Armado tendrán que garantizar el 29N el derecho al voto de los ciudadanos -al igual que la Policía Nacional- con un dispositivo que es mucho mayor y más exigente que el de un día normal.

La instrucción justifica esta indicación por la necesidad de mantener operativos los servicios esenciales y afrontar las incidencias que puedan producirse durante las elecciones. El documento sostiene que el voto presencial podría interferir con las funciones asignadas a los agentes y señala el voto por correo como la fórmula que permite compatibilizar ambas obligaciones de la mejor forma posible.

"El ejercicio del derecho al voto del personal de la Guardia Civil debe quedar garantizado, sin que ello suponga un menoscabo de los servicios que deban prestarse, esenciales para el normal funcionamiento de las instituciones y para el desarrollo de los procesos electorales, en atención a las incidencias que pudieran surgir el día de las elecciones. Por ello se considera que ambos objetivos se garantizan al ejercer los guardias civiles el voto por correo", dice el escrito.

Email del Estado Mayor de la Guardia Civil

"Consecuentemente, y de conformidad con la normativa general sobre nombramiento y prestación del servicio, se encuentra disponible en SIGO el Procedimiento 33121: 'Ejercicio del derecho a voto por parte del personal de la Guardia Civil' (se adjunta copia del mismo) , en el que se participan instrucciones sobre esta materia, al objeto de que dé su máxima difusión a todas las unidades del Cuerpo", continúa el mensaje.

El SIGO (Sistema Integral de Gestión Operativa) es el sistema de información centralizado que el Instituto Armado viene empleando desde el año 2006. Se utiliza para centralizar la información y la operativa diaria del cuerpo, almacenando información procedente de diferentes fuentes.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por el general de brigada Francisco Javier Vélez Alcalde, que es Jefe Adjunto de Operaciones del Estado Mayor, una responsabilidad a la que fue destinado el pasado mes de abril tras cesar de su cargo como Mando de la Segunda Zona de la Guardia Civil en Castilla La Mancha. El nombramiento para ese puesto clave en la Dirección General aparece en la Orden INT/397/2026, firmada por el ministro Fernando Grande Marlaska.

La Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil dedica el artículo 10 al derecho al sufragio de los agentes. Según detalla, "los guardias civiles ejercerán el derecho de voto de acuerdo con lo establecido en el régimen electoral general. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para posibilitar su ejercicio, especialmente cuando deban prestar servicio coincidiendo con jornadas electorales y durante sus misiones en el extranjero".