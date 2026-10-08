El Parador de Mérida acoge mañana el foro de Libertad Digital en defensa de los centros de datos

Todo está listo para que el Salón Augusto del Parador de Mérida acoja mañana, viernes 9 de octubre, de 12:00 a 13:30 horas, el foro "Centros de datos, un sector esencial para la economía española", organizado por Libertad Digital con la colaboración de la Junta de Extremadura. La cita llega en plena ofensiva regulatoria del Gobierno de Pedro Sánchez contra una industria llamada a sostener la inteligencia artificial, la nube y la digitalización de empresas y administraciones.

Lo que se discutirá en Mérida no es una cuestión técnica. Si el real decreto que prepara el Gobierno sale adelante tal y como está redactado, cada nuevo centro de datos tendrá que demostrar que cuatro de cada cinco kilovatios que consume proceden de instalaciones renovables de nueva construcción y, además, esperar a que tres ministerios decidan si su proyecto es lo bastante «maduro» para conectarse a la red. Ningún país de nuestro entorno impone algo parecido. La patronal Spain DC ya ha avisado de que hay inversores internacionales dispuestos a hacer las maletas y de que 9.000 millones de euros están en riesgo inmediato.

Extremadura pide la retirada del decreto

Pocas regiones lo saben mejor que Extremadura, que en muy poco tiempo se ha colado en el mapa europeo del sector con cinco grandes proyectos, una inversión potencial que, según la Junta, supera los 25.000 millones de euros y una demanda de unos 5.000 profesionales cualificados. Por eso su Gobierno ha llevado el rechazo hasta el final. En la entrevista publicada este miércoles por Libertad Digital, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, aseguró que el real decreto "es contrario a los intereses de Extremadura y de España" y explicó que el Ejecutivo autonómico ha pedido su retirada porque va "en contra de la unidad de mercado". Morán denunció además que, pese a haber presentado sus alegaciones «en tiempo y forma», la Junta no ha recibido hasta la fecha "ninguna respuesta más ni contacto con el Gobierno".

La consejera puso el acento en una contradicción: el Gobierno exige un 80% de renovable nueva mientras la red obliga a desperdiciar energía limpia que no es capaz de absorber, el llamado curtailment. Una exigencia que, a su juicio, "compromete la viabilidad de numerosos proyectos en marcha" y que atribuye a "una falta de una planificación ajustada a la realidad". Aunque la Junta no ha detectado por ahora una retirada de inversiones, los promotores, reconoció, "sí han hecho saber su inquietud". Su mensaje al Gobierno fue rotundo: "Los españoles y los extremeños no merecemos vivir constantemente en la incertidumbre", y regiones como Extremadura lo que necesitan "es que nos dejen crecer".

La posición de Libertad Digital

Libertad Digital lleva semanas advirtiendo de que el decreto es un error de fondo. Los centros de datos no son un problema que haya que racionar, sino una infraestructura estratégica que otros países compiten por atraer, y la norma que prepara el Gobierno amenaza con convertir a España en el país más restrictivo de Europa justo cuando el capital internacional la había elegido como gran nodo digital del sur del continente.

El argumento oficial, según el cual el acceso a la red es un bien escaso y España debe "comerciar con bytes, no con vatios", choca con la realidad del sistema eléctrico. Lo que sobra en España es precisamente energía: la generación solar desborda la capacidad de absorción de la red, hunde los precios hasta terreno negativo y obliga a desperdiciar electricidad limpia. Los centros de datos son, precisamente, la manera de convertir esos vatios excedentes en bytes, empleo e inversión. El problema no es la demanda, sino una planificación de redes que no está a la altura.

Este medio ha defendido también que la seguridad jurídica es la primera condición de cualquier inversión, ha desmontado los mitos sobre el consumo de agua y energía de estas instalaciones, cuya eficiencia mejora año tras año, y ha alertado de que el intervencionismo del Ejecutivo empuja fuera de España proyectos que, si dejan de ser viables aquí, se harán en otro país.

El programa

La periodista de Libertad Digital, Leticia Vaquero, será la encargada de presentar y moderar la jornada, que arrancará con una conversación con la consejera Mercedes Morán sobre la batalla que la Junta libra contra el decreto y el futuro de los proyectos extremeños.

El debate continuará con una mesa redonda de cuatro miradas complementarias. La administración regional estará representada por Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura; la voz de la patronal la pondrá Fran Ramírez, secretario general de Spain DC; Juan Cumbrado, vicepresidente de XFutures y reconocido experto internacional en inteligencia artificial, explicará por qué la IA, la tecnología que más capacidad de cálculo demanda, necesita centros de datos cerca de casa, y Miguel Oñate, director general corporativo de Merlin Properties, aportará la perspectiva de uno de los grandes inversores con proyectos en la región: los campus de Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros.

Quienes no puedan acudir a Mérida podrán seguir el foro en directo a través de libertaddigital.com y del canal de YouTube de Libertad Digital.