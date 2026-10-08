Irene Tabera: "Hay agentes de EEUU cercando a Zapatero por sus relaciones con empresarios vinculados al narcotráfico"

El cerco contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se va estrechando poco a poco y su horizonte judicial se está complicando. Cada vez más informaciones vinculan al líder socialista como la cabeza de una red clientelar con la que hizo una fortuna. En este contexto la periodista de investigación Irene Tabera ha publicado el libro El hombre que susurraba al presidente.

Tabera lo ha presentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Jiménez Losantos ha señalado que el libro de Irene Tabera analiza la "estructura delictiva que en torno a Zapatero se va creando y que prácticamente llega hasta hoy". "Hay un punto de inflexión que es ese viaje de Delcy", ha remarcado Federico.

Portada del libro

Sobre la "famosísima noche del Delcygate" la periodista de investigación ha contado que "ahí convulsionan todas las cuotas de poder que tiene el PSOE en Venezuela, que se han disputado los grandes del partido, empezando por Zapatero". En este sentido, ha explicado que "ese punto llega cuando Pedro Sánchez es presidente y le da todo el poder a José Luis Ábalos". El exministro socialista encarcelado "acapara el poder y deja las relaciones con Venezuela en Víctor de Aldama, un comisionista que trata de hacer negocio con el petroleo y el oro en Venezuela".

Aldama y Ábalos "intentan acaparar esta cuota de poder venezolano, pero estaba Zapatero detrás y no lo iba a permitir" por eso esta "disputa de comisionistas y lobistas se ve muy bien en la noche del Delcygate". Esa noche van a Barajas Víctor de Aldama y Ábalos e "intentan convencer" a Delcy Rodríguez "de que no tiene que bajar porque le van a imponer las sanciones de la UE porque Sánchez hizo la chapuza de invitarla, autorizar su visita y manda a Ábalos a que se manchara las manos porque Ábalos tenia muy buena relación con el ministro venezolano Félix Plasencia".

"Se enfada tanto Delcy que exige a Ábalos que llame a Zapatero que es su gran contacto en España. Ábalos le dice que no quieren involucrar a más personas y aquí se ve quienes son los interlocutores del chavismo con el PSOE, quienes están intentando hacer negocio detrás disfrazándolo de un blanqueamiento del régimen", ha explicado Irene Tabera. La periodista ha señalado que "cuando a Ábalos le quitan el poder en 2021 Zapatero vuelve a escena y entiende que tiene que volver a acercarse a Pedro Sánchez para recuperar esa cuota de poder y poder seguir haciendo ese presunto tráfico de influencias que investigan en la Audiencia Nacional"

José Luis Rodríguez Zapatero "va poco a poco" y "sigilosamente, le perdonan su apoyo a Susan Díaz y en 2023 irrumpe de lleno haciendo entrevistas y mostrando su apoyo a Pedro Sánchez y siendo desde entonces el hombre que susurra al presidente".

Irene Tabera en un momento de la entrevista

Una relación muy cercana actualmente. La periodista de investigación ha dicho que "Sánchez habla permanentemente con Zapatero, incluso a diario". Ha destacado que el presidente del Gobierno "se deja influencias muchísimo por él" y que Sánchez se ha mantenido muy discreto y no aparece en pagos ni negocios. Sin embargo, sí que "le ha dado" a Zapatero "el poder de tener influencia en la SEPI", la empresa pública con la que se financiaron los rescates a las empresas investigadas.

Ha añadido la periodista que "Sánchez le debe mucho" porque "es la persona que le deja operar con total impunidad" y que, aunque parezca lo contrario, "Sánchez es muy influenciable, Ábalos ha sido su paño de lágrimas y ahora es Zapatero".

Los contratos de Zapatero

Irene Tabera ha dicho que de lo que está sucedido en la actualidad "es muy importante" señalar que "Venezuela está ahora muy bien relacionada con la administración Trump" y que ésta "quiere cercar a Zapatero". "Me consta que hay agentes de inteligencia en Madrid cercando a Zapatero por sus relaciones con empresarios chavistas que han estado vinculados al narcotráfico", ha añadido.

La periodista de investigación ha contado algunos de negocios que ha estado haciendo el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ha dicho que hay un "empresario fallecido en Panamá, Francisco Flores, y los hermanos Amaro Chacón". Son "amigos que tiene Zapatero en Venezuela gracias a su relación con el chavismo" y que "le hacían transferencias" de muchos miles de euros.

En este sentido, Irene Tabera ha añadido que "la Audiencia Nacional no se cree esta jugarreta que nos ha intentado hacer Zapatero" con sus empresas y "cree que son empresas instrumentales". También ha señalado que "las hijas de Zapatero son su talón de Aquiles. A ellas la exposición mediática no les gusta y a Zapatero le estaba saliendo muy bien lo de su testaferro por lo que mete a sus hijas y quiere solucionarles la vida y les empieza a buscar clientes. Ellas maquetan los informes de Análisis Relevante", la empresa investigada.