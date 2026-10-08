La juez Biedma tuvo que pedir a la UCO que no informase a sus superiores por las presiones en el caso David Sánchez

La juez que instruyó la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma ha declarado ante el juez Pedraz que tuvo que pedir a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no informase a sus superiores por las presiones en el caso David Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, aceptó la personación de Biedma como perjudicada en la causa por las que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista constituida para obstaculizar procesos judiciales que afectan al gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. Pedraz apreció que Biedma había sido perjudicada por un delito de calumnias aunque no cerró la puerta para sumar nuevos delitos.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Biedma ha declarado que cuando se filtró el correo de Begoña Gómez en los anexos de un informe de la UCO, esta unidad de la Guardia Civil le explicó que estaban recibiendo presiones y que les estaban pidiendo los informes incluso antes de que ellos los emitiesen. Biedma les dijo que si alguien manifestaba alguna queja que lo hablasen con ella.

Por otro lado, la magistrada ha explicado que un abogado se presentó en su despacho y le informó de que el exmagistrado vinculado a la cloaca Sáenz de Tejada se había puesto en contacto con Cintia Rocho, vinculada al clan narco de Badajoz de Los Rocho. Posteriormente, otro abogado quiso contactar con ella para informarme de la existencia de la cloaca.

Biedma se sintió "perseguida"

Durante su declaración ante el juez Biedma también ha reconocido haberse sentido "perseguida". La magistrada ha declarado que en el colegio de sus hijas le informaron que alguien había acudido haciéndose pasar por su hermano, pero la magistrada no tiene hermano. No obstante, Biedma no ha enmarcado este episodio como una consecuencia de la investigación del hermano del presiente del gobierno o del contacto de la cloaca con Cintia Rocho.

Este episodio volvió a repetirse de una forma similar cuando en otro lugar alguien le comentó que su secretario había preguntado por ella y si iba a estar al día siguiente a la misma hora en el mismo sitio. No obstante, Biedma tampoco tiene secretario.