Las verdades incómodas del caso Maricarmen que la izquierda y sus medios ocultan

Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde que fue desahuciada por orden judicial el pasado 23 de septiembre del piso en el que residía en el distrito madrileño de Retiro, uno de los mejores de Madrid.

Lo primero que hay que aclarar es que Maricarmen no ha muerto desahuciada. Cinco días después del desahucio, el 28 de septiembre, Urbagestión y el Sindicato de Inquilinas alcanzaron un acuerdo para que pudiera regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El pacto, en el que medió el Ayuntamiento de Madrid, establecía que el precio del alquiler no podría superar el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, Maricarmen permaneció hospitalizada todo este tiempo y no llegó a regresar al piso de Sainz de Baranda.

Culpó a Sánchez en primer lugar

Maricarmen, que se ha convertido en un instrumento utilizado por la izquierda, incluido el presidente Pedro Sánchez, para culpar a la derecha de todos los males que aquejan a la vivienda en España, culpó en primer lugar de su situación a Pedro Sánchez en una entrevista en RTVE. "La responsabilidad es de Pedro Sánchez", dijo contundente Maricarmen en esa entrevista grabada horas antes de producirse el desahucio. "No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse".

Escribió a Sánchez, y Sánchez pasó de ella

Además, Okdiario revela hoy en exclusiva que en noviembre del año pasado Maricarmen Abascal escribió una carta al presidente del Gobierno pidiéndole ayuda. "Usted tiene la capacidad, la responsabilidad y el poder de cambiar esto", reclamaba la anciana a Sánchez, que también le pedía la aprobación de los contratos indefinidos para "devolver la estabilidad y la dignidad a las personas" que viven de alquiler, revela el medio. Una carta a la que Pedro Sánchez no hizo ni caso durante meses. Debía estar enfrascado en sus guerras con Trump, los tecnoligarcas, el genocidio de Israel o la lucha contra el fascismo mundial.

No fue hasta casi un año después, en el momento en el que se fue a ejecutar el desahucio de Maricarmen, cuando Sánchez —o su equipo de asesores monclovitas— decidió que quizás era buena idea utilizar el caso como forma de cambiar el marco político en el que estaba enfangado: la corrupción y la crisis de Ceuta.

De esa forma, y ante la Misión Permanente de España en la ONU en Nueva York se refirió al caso Maricarmen como "una tragedia social que no podemos aceptar" y entró al ataque directo contra José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, culpándoles de haber hecho "caso omiso a una demanda social". Mayor hipocresía, imposible. El Gobierno vio ahí claramente la posibilidad de colocar la vivienda en el centro de la conversación pública y se lanzó a hacer que intentaba arreglar en ocho días lo que no había arreglado en ocho años. Lo que importaba no era arreglarlo, sino parecer que lo quería arreglar. El relato.

El desarrollo de los acontecimientos se aceleró justo de la forma y en el sentido que quería el Gobierno: manifestación por Maricarmen que acaba en acampada en Sol; un mitin del PSOE en Getafe con Pedro Sánchez enviando un mensaje directo a Maricarmen; dos decretos de vivienda —llamados popularmente decretos Maricarmen— aprobados en el Consejo de Ministros sin estar terminados —otra grave anomalía que dejó en ridículo a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al intentar explicarlos en la rueda de prensa posterior en la que se armó "un cacao"—, con una exposición de motivos en la que se la citaba y un contenido totalmente populista; los decretos que son tumbados por mayoría absoluta del Congreso el 2 de octubre; fin de semana de reflexión en Moncloa y nuevas manifestaciones en las calles; lunes de declaración institucional desde Moncloa donde, de nuevo, se coloca a Maricarmen y la vivienda frente o contra los buitres y el aticazo de Díaz Ayuso, y se convocan elecciones para el 29 de noviembre. Para acabar de rematar la jugada, se anuncian dos nuevos decretos con leves cambios para llevarlos a convalidar a la Diputación Permanente, en lo que expertos constitucionalistas consideran un fraude de ley. Además, se anuncia una convocatoria de huelga general, con las Cortes Generales disueltas y 18 días antes de las elecciones, algo inédito en toda la democracia, tanto por convocarse con las Cortes disueltas como porque no vaya contra las políticas del Gobierno, sino contra la oposición, o según han dicho, contra el Legislativo.

Este ha sido, resumido, el tsunami que desde la sala de máquinas de Moncloa ha provocado el desahucio de una anciana que a Pedro Sánchez le importaba muy poco hace diez meses, cuando le escribió esa carta que ignoró. Ahora llora su muerte desde X compungido, y envía un abrazo "a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". De momento se puede decir que ha estado moderado Pedro Sánchez. Otros hablan directamente de asesinato cuando se refieren a la muerte de Maricarmen.

No tenía derecho a seguir en el piso desde 2007

Mari Carmen Abascal vivía en un piso de renta antigua desde hacía 70 años, sin tener derecho a ello desde 2007. Otra verdad incómoda que la izquierda suele ocultar en sus proclamas. Porque la realidad es que, dos años después de la muerte de su madre en 2005, Maricarmen Abascal tendría que haber dejado el piso de renta antigua del que disfrutaba, por ser la segunda subrogación y no tener una minusvalía igual o superior al 65%, pero la propietaria del mismo (Renta Corporación en ese momento) le permitió seguir viviendo en el piso muchos más años de lo que establecía la ley.

Alternativas habitacionales de la derecha

Otra verdad molesta que ocultan la izquierda y sus medios es que es la derecha —Ayuntamiento y Comunidad de Madrid— la que sí ofreció alternativas habitacionales ante la situación en la que se iba a quedar Maricarmen por el inminente desahucio.

Cuando se produce una situación como la de Maricarmen, es el Ayuntamiento el que gestiona las alternativas habitacionales. A Maricarmen Abascal se le ofreció en noviembre de 2025 una plaza gratuita en una residencia de titularidad autonómica, que ella rechazó. En enero de 2026 solicitó plaza en una residencia a través de los servicios sociales del Ayuntamiento y en abril se le adjudicó una plaza en la Residencia Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, de la Comunidad de Madrid. También la rechazó. Desde el Ayuntamiento le ofrecieron, además, plaza en una de las tres residencias de titularidad municipal, y nuevamente fue rechazada por Maricarmen "argumentando que prefería alojarse con sus familiares".