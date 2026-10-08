Muere el líder nacionalista gallego Xose Manuel Beiras

El fundador del BNG y líder del nacionalismo gallego, Xosé Manuel Beiras, ha fallecido este jueves a los 90 años en su casa de A Reboraina, en Brión, según han confirmado fuentes de su entorno.

Beiras, líder del separatismo gallego durante décadas (fundó el BNG en 1982), se había apartado hace años de la primera línea política.

Beiras deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas, entre as que me inclúo. Foi para min un referente de coraxe, compromiso e amor por Galiza. Ten un lugar para sempre no corazón e na historia do Pobo galego.

Fonda aperta a Ricardo, Daniel e a toda a familia. pic.twitter.com/SbnxuA5Ixi — Ana Pontón (@anaponton) October 8, 2026

Entre las primeras condolencias está la de la líder del BNG, Ana Pontón, quien ha subido en redes sociales una fotografía con él. "Deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas".

Beiras, también uno de los fundadores del Partido Socialista Galego (PSG), llevó al BNG en 1997 a alcanzar su mayor registro en el Parlamento autonómico: 18 diputados y segunda fuerza política.

Tras discrepancias con la dirección y con el funcionamiento interno del frente nacionalista, el también economista abandonó el BNG en el año 2012 y fundó Anova Irmandade Nacionalista, formación con la que apostó por confluencias con otras fuerzas de izquierda.

Después de diferentes disputas entre los partidos, Beiras volvió a aproximarse al Bloque, apoyando en las elecciones autonómicas de 2024 a la candidatura de Ana Pontón.

La capilla ardiente quedará instalada en el Museo do Pobo Galego, que permanecerá abierta desde las 12:00 horas del viernes. Allí también se celebrará un homenaje a las 16 horas.